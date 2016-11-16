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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' AÇIKLAMASI

16 Kasım 2016 Çarşamba 11:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bir cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi siyasi etkinliğin zafiyet bulmasını getirir. Partisiyle beraber bu yolu yürümesi, hem partisini hem de cumhurbaşkanının kendisini güçlü kılacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi taslağıyla ilgili şunları söyledi: "Yapılan bu çalışmanın 'başkanlık' veya 'cumhurbaşkanlığı' olması hususunda şahsen benim açımdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Yeter ki burada her iki siyasi parti milletimize neyi takdim edecektir, bunu kendi aralarında görüşmek suretiyle kararını vereceklerdir."

'Cumhurbaşkanının partisinden ilişkisinin kesilmesi doğru olmayacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim kanaatim bir cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi bir defa ülkedeki siyasi etkinliğin, aktif yapının zafiyet bulmasını getirir. Bunun için, böyle bir adım atılıyorsa ki 'fiili başkanlık' diye zaman zaman Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şekliyle yani cumhurbaşkanlığı sistemine bu şekilde girildiği anda, o zaman tabii ki partiden ilişkisinin kesilmesi doğru olmayacaktır. Partisiyle beraber bu yolu yürümesi, bu süreci işletmesi, şüphesiz ki hem mensubu olduğu partisini hem de cumhurbaşkanının kendisini güçlü kılacak ve çok daha kararlı, dayanışma içerisinde adımlar atılmış olacaktır." diye konuştu.

'Terörle mücadeleyi hep ifade ediyorlar' Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier'in ziyaretiyle ilgili, "Terörle mücadeleyi hep ifade ediyorlar. Ama artık biz bu ifadelere pek sıcak bakmıyoruz, biz uygulama istiyoruz." dedi.

'Mursi ve arkadaşları bir an önce serbest bırakılmalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin idam kararının bozulması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Adil bir süreç Sayın Mursi ve arkadaşları için işletilmemektedir. Şu anda onlar, mağdur, mazlum durumdadır. Mağdur ve mazlum durumda olan Mursi ve arkadaşlarına karşı sadece yeniden yargılanma yolunun açılması değil, onların bir an önce serbest bırakılması aslolandır."

Anadolu Haber Ajansı
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