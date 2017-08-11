CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KUZEY KORE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimle ilgili, "Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anki nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki bu Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alman heyetinin 8 Eylül'de Konya’ya yapacağı ziyarete ilişkin soru üzerine Erdoğan, Almanlar'ın bu talebine NATO ile görüşerek olumlu bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Erdoğan, "Bu tabii bir İncirlik olayı değil, daha farklı bir olay. Bu çerçevede şu anda gerek başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız bu süreci yönetiyorlar. Şu anda da olumlu istikamette devam ediyor." dedi.

ABD-Kuzey Kore gerginliği

Bir gazetecinin, son dönemde ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin uluslararası piyasaları etkilediğini ifade ederek, Türkiye'de bu konuda ne tür gelişmeler beklediğini sorması üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Doğrusu ben bizim piyasalarımızı etkileyeceğine hiç ihtimal vermiyorum ancak nükleer silahlanmanın sürekli karşısında olduğunu söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla birbirlerini tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Biz işin bu yanından genel bir perspektifle bakarsak, yani gelişmemiş ülkelere veya zayıf ülkelere nükleer silahlanmada fırsat tanımayanlar, gücü ellerine alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanmanın da gayreti içerisinde oluyorlar. Bu da benim objektif bakışımdır. Yani senin olsun ama bir diğerinin olmasın, bunu anlamak mümkün değil. Şu anda dünyada yaklaşık 16 ülke, nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bunların içerisinde 3 ülke var ki bunların şu anda nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var. Temenni ederiz ki Amerika-Kuzey Kore arasındaki bu tehditler, adeta bir vuruşmaya dönüşmez ve bu, dünyada sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit sürecini de başlatabilir. Burada bir politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum."

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hareketlilik

Erdoğan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hareketlilik ve İdlib'teki çatışmasızlık bölgesinde yaşananlarla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine de Cilvegözü ile ilgili insani yardım konusunda hep başı çektiklerini kaydetti.

İnsani yardım konusunda düşüncelerinin hep aynı olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak insani yardım konusu ne yazık ki insani yardımdan çıkıp adeta bir silahlanma sürecine girdi. Şu anda biz insani yardıma yine varız. O noktada Cilvegözü'nü açık tutacağız ama bunlar gıdadır, ilaçtır, giyim vesaire bunlarda... Fakat iş silah gibi vesaire, bu tür şeylere dönerse, buna tabii bizim yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib'te ise görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuda gerek Rusya ile bu görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada yine İran'la görüşmeler yapılıyor ve İdlib'le ilgili de Moskova görüşmeleri olumlu bir şekilde cereyan etti. Öyle zannediyorum ki Moskova görüşmeleri eğer uygulamada ki Astana filan biliyorsunuz bunlar bunun içinde, güvenli bölge vesaire bunlar da bu değerlendirmenin içinde yer alması halinde İdlib'i süratle çözüme kavuşturacağız diye düşünüyorum."

Kurban Bayramı tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruya karşılık da "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, cami çıkışında kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Haber Ajansı