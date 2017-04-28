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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI

28 Nisan 2017 Cuma 12:06
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın ikinci duruşmasında beşinci gün başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin üçü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Binanın bahçe kısmında araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar tarafından duruşma salonuna alındı. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde, tarafların deliller ve talepleriyle ilgili beyanlarını alacak mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

İkinci duruşmanın ilk 4 gününde toplam 18 tanık dinlendi.  

- İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün suikast timindeki biri firari 37 eski asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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