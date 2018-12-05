Cumhurbaşkanı Erdoğan "yerel seçimleri" konuşacak

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den Sadir Durmaz'ın zaman zaman bir araya gelip görüşmeler yaptığını biliyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de geçen hafta ifade etmişti, "30 büyükşehir belediyesi" üzerinden yapılan bir değerlendirme var. 2014 yılından bu yana alınan oy oranları üzerinden değerlendirme yapılıyor. Burada MHP'nin 2014'te 3 büyükşehir ve 4 il belediyesi kazandığı bilgisi var, AK Parti ise 18 büyükşehir ve 30 il belediyesi kazanmış. İki parti de mevcut belediyelerin korunmasını hedefliyor.

MHP için Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Karabük gibi iller bu anlamda önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "karşılık jestler olacak" sözü kapsamında Osmaniye gibi illerin de jest kapsamında değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde belli olacak.

2014'te ikinci olunan illere ilişkin de bazı değerlendirmeler var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu kapsamında ikinci sırada hangi parti varsa o partinin desteklenmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kurmaylarıyla yapacağı görüşmede İstanbul konusunun da ele alınacağı belirtiliyor.