CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TERÖR SALDIRISININ YAŞANDIĞI YERİ ZİYARET ETTİ

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısının gerçekleştiği Beşiktaş'taki "Şehitler Tepesi" adı verilen yerde incelemelerde bulundu.

Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki ziyaretinin ardından Beşiktaş'a geçen Erdoğan, saldırının yaşandığı Şehitler Tepesi adı verilen yere gelerek dua etti.

Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da eşlik etti.

Erdoğan aracına binerken vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İdam isteriz" ve "Polise uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar atarak, tekbir getirdi.

Anadolu Haber Ajansı