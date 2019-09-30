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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uçağımızı yapacağız

Milli savaş gemisi Kınalıada Korveti'nin donanmaya katılım törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli savaş uçağının da yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uçağımızı yapacağız

Milli savaş gemisi Kınalıada Korveti'nin donanmaya katılım törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli savaş uçağının da yapılacağını söyledi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uçağımızı yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

"F-35 KONUSU KARARLILIĞIMIZI ARTIRDI"

Törende Türkiye'nin savunmasına yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli savaş uçağının yapılacağını söyledi.

Erdoğan, "Her alanda yerli ve milli imkanları üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.  F-35 konusunda yaşananlar kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl ATAK'ları, İHA'ları yapabildiysek kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız." dedi.

"DENİZDE GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ İŞARET EDİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları söyle:

"Bu gemilerin ve içindeki sistemlerin tasarlanmasından üretimine emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Deniz kuvvetlerimiz donanımı, disiplini ve yetenekli personeliyle bizleri gururlandırıyor.

Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.  MİLGEM gemilerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada, Atmaca roketlerini kullanacak. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

MADEM UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR...

Madem uyuyan devi uyandırdırlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar.

Madem üzerimize üzerimize geliyorlar, sonuçlarına katlanacaklar.

Türkiye'yi ve Türk milletini hala tanımamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz

Hedefimiz 2023'te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır."

Anahtar Kelimeler:
KınalıadaKınalıada KorvetiMilli Savaş Uçağı
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