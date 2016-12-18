CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE HALEP'İ GÖRÜŞTÜ

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, başta Halep'teki gelişmeler olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın Trabzon'dan İstanbul'a hareketinden önce, Putin ile yaptığı görüşmede, Halep'teki kırılgan durum nedeniyle tahliye işleminde yaşanan aksamaların ivedilikle giderilmesi gerektiği vurgulandı. İki lider, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için ortak çabaların yoğunlaştırması gerektiğine dikkati çekti.

Erdoğan ve Putin, Suriye krizinin çözümüne zemin hazırlama amacıyla muhalifler ile rejimin temsilcilerini Kazakistan'da buluşturma düşüncesini tekrar ele alarak, bu çerçevede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptıkları temaslara da değindi.

Putin, görüşme dolayısıyla Kayseri'deki terör saldırısını da kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.

Anadolu Haber Ajansı