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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE HALEP'İ GÖRÜŞTÜ

18 Aralık 2016 Pazar 23:06
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Erdoğan ve Putin arasındaki telefon görüşmesinde başta Halep'te yaşanan trajedi olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Halep'teki kırılgan durum nedeniyle tahliye işleminde yaşanan aksamaların ivedilikle giderilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede Putin, Kayseri'deki terör saldırısını kınayarak, Türk halkına taziyelerini ilettİ.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE HALEP'İ GÖRÜŞTÜ
TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, başta Halep'teki gelişmeler olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.  

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın Trabzon'dan İstanbul'a hareketinden önce, Putin ile yaptığı görüşmede, Halep'teki kırılgan durum nedeniyle tahliye işleminde yaşanan aksamaların ivedilikle giderilmesi gerektiği vurgulandı. İki lider, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için ortak çabaların yoğunlaştırması gerektiğine dikkati çekti.

Erdoğan ve Putin, Suriye krizinin çözümüne zemin hazırlama amacıyla muhalifler ile rejimin temsilcilerini Kazakistan'da buluşturma düşüncesini tekrar ele alarak, bu çerçevede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yaptıkları temaslara da değindi.

Putin, görüşme dolayısıyla Kayseri'deki terör saldırısını da kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.


Anadolu Haber Ajansı
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