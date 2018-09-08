CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahtan sonra Erdoğan geline evlilik cüzdanına verdi. Genç çifte 4 çocuk nasihatinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelin Elif Nura ise sezeryan ile doğuma karşı olduğunu belirterek mutluluklar diledi.

Beyler Beyi Sarayı bahçesinde kıyılan nikah törenine siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Nikahta Erdoğan’ın yanı sıra TBMM yeni ve eski Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail kahraman ile 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok nikah şahidi.

Ekovitrin ailesi olarak Elif Nur ve Ahmet Alper Koçak’a mutluluklar diliyoruz.



