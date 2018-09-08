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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Bilal Koçak’ın oğlu Ahmet Alper Koçak’ın nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın kızı Elif Nur Uçma ile Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Bilal Koçak’ın oğlu Ahmet Alper Koçak’ın nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 23:44
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahtan sonra Erdoğan geline evlilik cüzdanına verdi. Genç çifte 4 çocuk nasihatinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelin Elif Nura ise sezeryan ile doğuma karşı olduğunu belirterek mutluluklar diledi. 

Beyler Beyi Sarayı bahçesinde kıyılan nikah törenine siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 

Nikahta Erdoğan’ın yanı sıra TBMM yeni ve eski Başkanları Binali Yıldırım ve İsmail kahraman ile 15 Temmuz şehidi Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok nikah şahidi.

Ekovitrin ailesi olarak Elif Nur ve Ahmet Alper Koçak’a mutluluklar diliyoruz. 


 

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