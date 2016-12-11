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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

11 Aralık 2016 Pazar 18:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısında yaralanan ve Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. 

Erdoğan, saldırıda şehit olan polis memurları için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geçti. 

Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra yaralıları ziyaret etti. 

Görüşmelerin ardından hastaneden ayrılan Erdoğan'a, çıkışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunulurken, bazı kişiler de "Dik dur eğilme, bu millet seninle", "İdam isteriz" şeklinde slogan attı.

Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. 

Anadolu Haber Ajansı
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