Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışına katıldı. Açılışta İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Önümüzde sandık var. Bu sandığın hakkını da vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız inşallah. Gece gündüz çalışıp bu işin hakkını verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla beraber Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışına katıldı. Burada açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından öneçıkanlar şu şekilde:

"Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı da Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzel bir eser Eyüpsultan'a kazandırılmış oldu. Özellikle Torun ailesinin bu sadaka-i cariyesini Rabbim kabul etsin. Burası yoğun bir şekilde gelişiyor ve gelişirken bizim Osmanlı'dan beri kültürümüz şudur; merkezde camilerimiz yer alır ondan sonra binalarla gelişir. Burası ise önce binalar sonra cami yapılmış oldu. Külliye, gerek erkek, gerek bayan mescidiyle güzel bir örnek teşkil ediyor. Başta müftülüğümüz olmak üzere tüm yöneticilerimizin bu işin hakkını vermeleri gerekiyor."

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP BU İŞİN HAKKINI VERELİM"

YSK kararıyla yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan, "Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Yani kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışıp bu işin hakkını verelim" diye konuştu.