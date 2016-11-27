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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKÇILARLA AVA ÇIKTI

27 Kasım 2016 Pazar 17:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da balıkçılarla ava çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKÇILARLA AVA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da balıkçılarla ava çıktı. Av sonrasında içinde bulunduğu tekne karaya yanaşan Erdoğan, burada vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayarak, bugün Tarabya Körfezi'nde gırgır tekneleriyle ağ atan balıkçılarla bir araya geldiklerini söyledi. Erdoğan, "Biz de buradaki komşularımız, özellikle Garipçe balıkçılarıyla, bir yerde de bir akrabalık oluştu, onlarla beraber olalım dedik. Aslında bir haftadır karşı koydaydılar. Bugün de Tarabya'ya geldiler. Onlarla birlikte o heyecanı paylaşalım istedik. O heyecanı paylaştık ve kendilerine bu noktada başarılar diledik." dedi.

Gayet güzel, verimli, faydalı bir çalışma yapıldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama ben tabii vatandaşlarıma da özellikle balık yeme noktasındaki bu kültürü tavsiye ederim. Balığı az yiyoruz. Kendilerinin de ifadesi o. 'Balık az yeniyor, tüketiliyor' diyorlar. 'Aslında bizde balık fiyatları düşük' diyorlar ama halde bu fiyatların arttığını da söylüyorlar. Bunu da özellikle böylece onların dilinden öğrenmiş olduk. Bazı sorunlarını da kendilerinden dinledik. Onu da hükümetimizle paylaşacağım." Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine avın iyi geçtiğini dile getirerek, "Ama onların kendilerine göre, 'Bazı arkadaşlarınki çok verimliydi. Biraz az oldu ama çok daha bol olduğu günlerimiz oluyor.' dediler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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