CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BALIKÇILARLA AVA ÇIKTI

Gayet güzel, verimli, faydalı bir çalışma yapıldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama ben tabii vatandaşlarıma da özellikle balık yeme noktasındaki bu kültürü tavsiye ederim. Balığı az yiyoruz. Kendilerinin de ifadesi o. 'Balık az yeniyor, tüketiliyor' diyorlar. 'Aslında bizde balık fiyatları düşük' diyorlar ama halde bu fiyatların arttığını da söylüyorlar. Bunu da özellikle böylece onların dilinden öğrenmiş olduk. Bazı sorunlarını da kendilerinden dinledik. Onu da hükümetimizle paylaşacağım." Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine avın iyi geçtiğini dile getirerek, "Ama onların kendilerine göre, 'Bazı arkadaşlarınki çok verimliydi. Biraz az oldu ama çok daha bol olduğu günlerimiz oluyor.' dediler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Haber Ajansı
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