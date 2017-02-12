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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHREYN'E GELDİ

12 Şubat 2017 Pazar 23:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife Sakhir Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAHREYN'E GELDİ
MANAMA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.15'te (TSİ) Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Sakhir Askeri Havaalanı'na gelişinde, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Bahreyn Başbakanı Halife bin Salman Al Halife, Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife, Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid bin Ahmad Al Halife ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Manama'ya geldi.

Anadolu Haber Ajansı
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