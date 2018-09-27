CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALMANYA’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için özel uçak "CAN" ile Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, Adalet Bakanı Abdulhamid Gül ve eşi İlknur Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, YTB Başkanı Abdullah Eren, UID Genel Başkanı Bülent Bilgi ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan için havalimanında 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan'a Berlin ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti, 27-29 Eylül'ü kapsayacak.