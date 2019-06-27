Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Japonya'da Fahri doktora

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İlk başta sıkıntılı görünen aleyhimize görünen şey daha sonra hayırlı olabilir. Şahsım okuduğum bir şiir yüzünden çarptırıldığım bir hapis cezası bazı çevreler tarafından bir son gibi görünürken, 2001'den itibaren adeta yeniden dirildik. aynı şekilde milletimizin mazisinde de üzüntü keder veren şeyler daha sonra hayrımıza olmuştur. Bu tür yenilgiler bir bitiş değil, yeni bir dirilişin vesilesi olur. Bugün bir çok ülkenin özenerek baktığı Türk Japon dostluğu böyle elim bir hadiseyle başladı. Ertuğrul Firkateyninin batması bu dostluğun temeli oldu.

Suriyeli mülteciler konusunda pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi.

Türkiye olarak son 17 yılda kadın hakları konusunda birçok reforma imza attık.

4.5 yıllık İBB görevimizde sadece siyasi değil, sosyal olarak da kadınlarımız önemli rol oynuyordu. Çalışma hayatımızdaki 9 milyonu aşan kadınlarımız üretimleriyle yüzümüzü ağartmıştır. Bizim gözümüzde asla yeterli değildir. Önümüzdeki dönemde de kadınlarımızı hak ettikleri seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. Mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Haki, hukuk ve özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. Şartlar ne olursa olsun Türkiye olarak etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Toplam 80 kadın üniversitesini incelemek üzere ülkemde de inşallah bunun adımını atacağız. Sizin gibi vicdan sahibi dostlarımızın olduğunu bilmek Türkiye'de dostluğumuzun kararlılığını sürdürecektir.