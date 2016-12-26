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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016'da 20 ülkeyi ziyaret etti

26 Aralık 2016 Pazartesi 17:18
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Yıl içindeki temasları kapsamında 20 ülkeye 22 ziyarette bulunan ve 37 devlet başkanıyla görüşen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği 836 kabulde 9 bin 880 kişiyi ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2016'da 20 ülkeyi ziyaret etti
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılındaki temasları kapsamında 20 ülkeye 22 ziyarette bulundu ve 37 devlet başkanı ile görüştü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında yurt dışı ve yurt içinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yurt içi temasları kapsamında 24 ili 31 kez ziyaret eden Erdoğan'ın böylece cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100'e ulaştı.

Yurt dışı temasları kapsamında bu yıl 20 ülkeye 22 yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü ve 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplam 9 bin 880 kişinin katıldığı 836 kabul gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yaptı.

Erdoğan'a yıl boyunca 40 ülkenin Türkiye’ye atanan büyükelçileri güven mektuplarını sundu. 


Anadolu Haber Ajansı
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