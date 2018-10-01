Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
99117
ALTIN
227.635
DOLAR
5.9506
STERLİN
7.7569
EURO
6.9036
banner287

Çukurova Balkon’a ister hemen taşın ister kiraya ver

Çukurova Balkon’a ister hemen taşın ister kiraya ver

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:53
3428 Okunma
Çukurova Balkon’a ister hemen taşın ister kiraya ver

İnşaat sektöründe 25 yıldır markalı konut projeleriyle öne çıkan SON Grup bünyesindeki Çukurova Gayrimenkul, son yıllarda en çok değerlenen ve yüksek prim avantajı sunan Kartal’da konumlanan projesi Çukurova Balkon ile konut sahibi olmak isteyenleri iskanı alınmış, tapusu hazır, hemen teslim, dolayısıyla hemen oturulabilecek ya da kiraya verilebilecek ev sahibi yapıyor. Her zevke ve ihtiyaca uygun, balkonlu, teraslı, bahçeli 78 farklı daire tipiyle oturum için ideal bir proje olan Çukurova Balkon, kiralama konusunda anlaşmalı olduğu Adason Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı şirketi aracılığıyla projeden konut satın alanlara kısa sürede uygun profilde kiracı bularak cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor.
SON Grup bünyesindeki Çukurova Gayrimenkul’un İstanbul'un en hızlı değer kazanan bölgelerinden Kartal'da hayata geçirdiği “Balkon Hayatın Keyfidir” temalı projesi Çukurova Balkon, konut sahibi olmak isteyenleri iskanı alınmış, tapusu hazır, hemen teslim, dolayısıyla hemen oturulabilecek ya da kiraya verilebilecek daire sahibi yapıyor. Her zevke ve ihtiyaca uygun, balkonlu, teraslı, bahçeli konut alternatifleriyle dikkat çeken Çukurova Balkon, ister deniz ve adalar ister orman manzaralı daireleriyle şehrin merkezinde mavi ve yeşille iç içe yaşama imkanı sunuyor. 78 farklı daire tipiyle oturum için ideal bir proje olan Çukurova Balkon, kiralama konusunda anlaşmalı olduğu Adason Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı şirketi aracılığıyla projeden konut satın alanlara kısa sürede uygun profilde kiracı bularak cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor.

Aynı büyüklükteki dairelerin bile iç mimarisi farklı
19 ve 20 katlı iki blokta 1+1’den 4+1’e kadar toplam 261 konutun yer aldığı Çukurova Balkon’da, aynı büyüklükteki dairelerin bile iç mimarisi ve metrekare dağılımı değişiyor. Kimi dairelerin salonu, kimi dairelerin ise mutfak ya da yatak odalarının farklı büyüklüklerde planladığı projede, tercihe göre ebeveyn banyosu, giyinme odası, kiler, teras, bahçe kullanımı gibi seçenekler de sunuluyor. Geniş terasları ve bahçe kullanım alanları ile de farklılaşan Çukurova Balkon’da, 3 farklı tipte 1+1, 60 farklı tipte 2+1, 10 farklı tipte 3+1 ve 5 farklı tipte 4+1 daire yer alıyor.
Adalar ve orman manzaralı geniş balkon ve teraslar
Kartal Adliye Sarayı, Maltepe Park AVM ve Piazza AVM’ye 1,5 kilometre, Kartal metrosu, Anatolium AVM ve İKEA’ya 600 metre, Aydos Ormanı yürüyüş parkuruna 2 dakika mesafede konumlanan Çukurova Balkon, merkezi konumu sayesinde kolay ulaşım imkanı sağladığı gibi aynı zamanda şehrin gürültüsü ve trafiğinden uzak, ormanın yanı başında oksijen deposu gibi bir bölgede eşsiz manzara sunuyor. Her cephesinde bölgenin ayrı bir manzarasına açılan Çukurova Balkon’da tüm dairelerde büyüklüğü oranında en az bir balkon bulunuyor. Bazı dairelerde konumuna ve büyüklüğüne göre iki ya da üç balkon, bazı dairelerde ise 30 metreye kadar teras yer alıyor. 

750 metrekarelik iki katlı sosyal tesis ve geniş yeşil alanlar
Yüzde 85’i yeşil alandan oluşan Çukurova Balkon’da 750 metrekarelik iki katlı kapalı sosyal tesis alanı mevcut. Projenin sosyal alanları içinde; yarı olimpik açık yüzme havuzu, açık alanda tenis kortu, basketbol sahası, çok amaçlı saha, barbekü ve yürüyüş alanı yer alıyor. Hobi odası, çocuk oyun alanları, çocuk yüzme havuzu, fitness merkezi, sauna ve buhar odası, kafeterya, toplantı odaları, fotokopi odası, hobi odaları, kapalı otopark ise projenin diğer sosyal alanlarını oluşturuyor. Kapalı otoparklarda 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler için birer, 4+1 daireler içinse ikişer araçlık park yeri bulunuyor. Kameralı güvenliğin bulunduğu projede, zemin katta bulunan depo alanları ardiye olarak kullanılabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi
Kiğılı İzmir Optimum mağazasını yeniledi
TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan iş birliği
TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan iş birliği
CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü
CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim