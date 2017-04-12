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Cüce su aygırı "Mela" dünyaya gözlerini açtı

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:33
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- Darıca'daki hayvanat bahçesinin 7 yaşındaki cüce su aygırı "Malya"nın dünyaya getirdiği yavruya "Mela" ismi verildi

Cüce su aygırı
 KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan cüce su aygırı ailesinin 7 yaşındaki üyesi "Malya", sağlıklı bir dişi yavru dünyaya getirdi.
"Canlı gen bankası" olarak adlandırılan Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Türkiye'de ilk defa cüce su aygırı doğumuna ev sahipliği yaptı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden olan 7 yaşındaki cüce su aygırı Malya, 2 hafta önce başarılı bir doğum gerçekleştirerek ilk yavrusuna kavuştu.

Sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açan ve "Mela" ismi verilen yavru, adaptasyon sürecini tamamlamasının ardından misafirlerce ziyaret edilebilecek. Adaptasyon süreci tamamlanana kadar Mela'nın fotoğrafları, parkın sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. 

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece Darıca'da bulunan cüce su aygırı ailesine yeni bir üye eklendiğini söyledi.

Aydın, farklı tarihlerde Almanya'dan transfer edilen cüce su aygırları "Rube" ve "Malya" çiftinin kendilerine sevimli bir yavru armağan ettiğini dile getirerek, "Malya'nın yavrusu 22 Şubat'ta dünyaya geldi. Yavruya 'Mela' ismini koyduk. Liberya kökenli bu canlılara orada 'Mela' deniyor, ismini bundan yola çıkarak koyduk." diye konuştu.

Yaşam ortamına adaptasyon ve annenin yavruyu sahiplenmeme riski olduğundan Mela'nın şu an sadece annesiyle vakit geçirdiğini anlatan Aydın, "Bu süreç biraz daha zaman alacak. Mela gününün büyük bir bölümünü anneyle havuzda geçiriyor. Havuzu çok fazla doldurmuyoruz, şimdilik 40 santimetre derinliğinde ve bakımını günlük yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, cüce su aygırlarının IUCN Tehdit Altında Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğum çok başarılıydı. Yavru da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İlk havuza giriş anı çok etkileyiciydi. Yakın zamanda da hızlı bir şekilde kilo alarak 6 kilodan 24 kiloya ulaştı. Vahşi doğada 2 binden daha az cüce su aygırı var. O yüzden bu yavrunun genetik değeri çok büyük. Türünün geleceğinde hayati bir rol oynayacak yavru su aygırına ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecanlıyız."

Amaçlarının, Mela'nın ilk 6 ayını sıkıntısız bir şekilde tamamlamasını sağlamak ve parkın maskotu haline getirmek olduğunu ifade eden Aydın, "Bu canlının burada çoğalması, yaptığımız çalışmaların boşa gitmediğinin bir göstergesi oluyor. Şu an için ziyaretçiler göremiyor ama adaptasyon süresinin ardından onlar da görebilecek." dedi. 




Anadolu Haber Ajansı
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