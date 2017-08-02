Cryocan’ın Genel Müdürü Timur Demirel oldu

1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Timur Demirel, profesyonel iş hayatına 1991 yılında Çukurova İthalat ve İhracat A.Ş.’de Satış Mühendisi olarak başladı. Demirel, 1992 yılında transfer olduğu ve 2007’ye kadar görev yaptığı Aygaz A.Ş.’de sırasıyla Tesis İşletme Sorumlusu, Kalite Müdürü, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü ve Mühendislik ve Kalite Müdürü olarak çalıştı. 2007–2011 yılları arasında Koç Statoil Gaz A.Ş.’de Teknik Operasyonlar Müdürü olarak görev yapan Demirel, 2011–2013 yılları arasında Okan Holding’in Genel Müdürlüğünü üstlendi. Son olarak da 2013-2017 yılları arasında Elginkan Holding/ECA/Elba/Emas/Valf A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Demirel, Temmuz ayında Cryocan Ailesi'ne dahil oldu.

Timur Demirel’in bünyelerine katılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan: "Türkiye'nin güçlü markalarında yöneticilik yaparak önemli başarılara imza atan Timur Demirel’in Cryocan Ailesi’ne katılmasından ve yönetim olarak Genel Müdürlük görevini profesyonel kişilere emanet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Atılan bu adımla Cryocan’ın, uluslararası bir şirket ve çok uluslu bir yapıya kavuşmasında Timur Bey’in katkılarının çok önemli olacağına ve şirketimize hedeflerine ulaşma konusunda hız kazandıracağına inanıyoruz. Cryocan Ailesi olarak Timur Bey’e aramıza hoş geldiniz diyoruz." dedi.