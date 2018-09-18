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Creavit, İngiltere ofisi ile dünyada büyümeye devam ediyor

Türkiye’nin Global Banyo Markası Creavit, İngiltere Ofisi ile Dünyada Büyümeye Devam Ediyor.

Creavit, İngiltere ofisi ile dünyada büyümeye devam ediyor

Türkiye’nin Global Banyo Markası Creavit, İngiltere Ofisi ile Dünyada Büyümeye Devam Ediyor.

18 Eylül 2018 Salı 15:19
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Creavit, İngiltere ofisi ile dünyada büyümeye devam ediyor

Son yıllarda üretim ve pazarlamaya yaptığı yatırımlarla, Türkiye’nin global banyo markalarından biri haline gelen Creavit, yurtdışı operasyonlarına ivme kazandıracak İngiltere ofisini, Londra’nın tasarım ve mimarlık merkezi Clarkenwel’de bulunan, 1000m2’lik alana sahip Türk Ticaret Merkezi’nde, Creavit Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakcı, Pazarlama Direktörü Ebru Uzluer, İhracat Direktörü Cem Meriç Yılmaz ve Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törenle açtı.

Creavit Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakcı yaptığı açıklamada, halihazırda üretimlerinin %40’ını 65 ülkeye ihraç ettiklerini, Londra ofisiyle birlikte Türkiye’den sonra Avrupa ve dünya pazarında da lider banyo markaları arasında yer almayı hedeflediklerini açıkladı. Çanakcı, ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, İngiltere’de açtığımız yeni ofis ve showroomumuzun, önce ülkemize sonra markamıza hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

Tasarım çizgisini güncel akımlar üzerine kurgulayan Creavit, tüketici beklentileri ve farklılaşan yaşam tarzlarına odaklı üretim bakış açısıyla yarım asırlık sektör deneyimini, tüm dünyadaki banyo kullanıcılarının beklentileri ve tasarımcılarının tecrübeleriyle harmanlayarak yenilikçi ürünleri tüketiciyle buluşturmaya odaklanıyor. Yurtiçinde 230, yurtdışında 150 showroom, 400 bayi, 5000 satış noktası ile 65 ülkede banyo deneyimini yeniden tanımlayan Creavit, estetik algısı ve kullanım önceliklerini göz önünde bulunduran, farklı beğenileri karşılayacak fonksiyonel ve şık banyo çözümlerini kullanıcısıyla buluşturmaya, tasarımın ve mimarinin kalbi Londra’da da devam edecek.

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