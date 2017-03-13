"ÇÖZÜM OLMAZSA KKTC YOLUNA DEVAM EDER!"

İstanbul Aydın Üniversitesini ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, İAÜ öğrencilerine Kıbrıs ve Kıbrıs Sorunu hakkında bir konferans verdi. Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Sorunu’nun tarihsel gelişimi ve bugünkü durumunu anlattı.

Konferansın açış konuşmasını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın konuşmasında, “Kıbrıs konusunda hepimiz bir şeyler biliyoruz. Ancak bildiklerimizin ne kadar doğru, ne kadar uydurma olduğunu, belki de ilk kez, bizzat Sayın Başbakan sayesinde öğreneceğiz. Sayın Başbakanımızın anlatacağı tarihi Kıbrıs gerçekleri gelecek nesillere aktarmak üzere tüm öğrencilerimizin birer bilgi elçisi gibi davranmasını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GELİNEN NOKTA İÇ AÇICI DEĞİL”

Kıbrıs ile ilgili Türkiye üniversitelerinde 21 konferans verdiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, “Bu benim Türkiye’deki 22’nci konferansım, ancak başbakan olarak Türkiye Üniversitelerindeki ilk konferansımı veriyorum” dedi. Kıbrıs Sorunu’nun Birleşmiş Milletler gündemindeki en eski sorun olduğuna dikkat çeken Başbakan Özgürgün, Kıbrıs’ın tarihi, Kıbrıs Sorunu’nun gelişimi ve bugün gelinen durumu İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine ayrıntılarıyla anlattı. Sunum sırasında konunun Kıbrıs Barış Harekâtı’na gelmesi üzerine duygulandığı ve gözyaşlarını zor tuttuğu fark edilen Başbakan Özgürgün, “Kıbrıs konusunda bugün gelinen nokta açıkçası pek de iç açıcı değil. Bunun en önemli sebebi de Rum Yönetimi’nin geçen ay aldığı bir karar. Rum Meclisi geçtiğimiz ay, 1950’de Rumlar arasında yapılan ve yüzde 95 oranında evet çıkan Enosis plebisitinin okullarda kutlama kararı aldı. Bu karar bizim tarafımızdan asla kabul edilemez. Çünkü Enosis demek, Kıbrıs’ın felaketi demektir. Enosis, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması demektir. Bu karar, Rumların, yaşanan bunca acıya, katliama ve ölüme rağmen hiç ders almadığını gösterir” diye konuştu.

“KUTLAMA KARARI GERİ ALINMAZSA MASAYA DÖNMEYECEĞİZ!”

Söz konusu karara karşı Türk tarafı olarak kesin ve net bir tavır alındığını ifade eden Başbakan Özgürgün, “2015 yılının başında Cenevre’de Mont Pelerin’de beşli görüşmeler başladı. 1960 yılından sonra ilk defa konunun tüm tarafları, Türkiye, Yunanistan, KKTC, Rum Kesimi ve İngiltere aynı masada bir araya geldi. Yapılan görüşmelere zaten ara verilmiş durumda. Eğer Rumlar bu kararı geri almazsa, Türk tarafı olarak masaya dönmeyeceğiz. Çünkü bu düşünceye sahip bir yönetimle ve bu ortamda görüşmeleri sürdürebilmek mümkün değil. Oysa biz adada anlaşmadan ve uzlaşmadan tarafız. Anlaşma olması için Annan Planı’na bile yüzde 64 oranında evet dedik. Ancak Annan Planı için verilen sözlerden hiçbirinin de tutulmadığını gördük. Batı da Rumların görüşme ve uzlaşma konusundaki isteksizliğini gördü. Bütün bu olumlu yaklaşımımıza rağmen böyle bir karar alındı. Bu karar geri alınmadıkça da masaya dönmeyeceğiz” dedi.

YA ÇÖZÜM OLMAZSA?

1974’ten bu yana gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç çıkmaması nedeniyle 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin, 1983’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu hatırlatan Başbakan Özgürgün, “Bu süreçte Birleşmiş Milletler altı Genel sekreter değiştirdi. Sayısız ikili görüşmeler oldu, ancak uzlaşma sağlanamadı. ” ifadelerini kullandı. Türkiye ve KKTC’nin çözüm için kararlı olduğunun altını çizen Başbakan Özgürgün, “Eğer çözüme ulaşamazsak da Kıbrıs Türk halkı ve anavatan Türkiye gerekli adımları atacaktır. Bütün bu çabalara rağmen eğer uzlaşma olmazsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam eder. Bunu yapacak gücümüz var. Çünkü arkamızda anavatan Türkiye var. Biz her zaman söylüyoruz anavatanımız ne kadar güçlüyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o kadar güçlüdür. Bugün gelinen aşamada da biz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, yapısını, demokrasisi ve bütün kurumlarıyla bir devlet, gerçek bir devlet olduğunu ortaya koyacağız. Bundan sonra Rum tarafı düşünsün artık ne olacağını” şeklinde konuştu. Konferanstan sonra Başbakan Özgürgün’e, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın tarafından günün anısına bir plaket takdim edilirken, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Özgürgün, “Kıbrıs’ta Türk toplumu sonuna kadar var olacak” dedi.

KKTC Başbakanı Özgürgün daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Florya Halit Aydın Kampüsü’nü gezerek bilgi aldı. Kampüsü çok beğendiğini belirten Başbakan Özgürgün, İstanbul Aydın Üniversitesinin başarılı çalışmalarından dolayı takdirlerini belirtti.