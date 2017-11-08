Cosentino tasarımın genç yıldızlarını 12’inci kez ödüllendirecek

Cosentino, mimari ve teknik açıdan yüzeylerde devrim yaratan küresel bir lider olarak, geleceğin mimarları ve tasarımcılarının en iyi şekilde yetişmesi için araştırmaya ve yeniliğe dayalı çalışmalara verdiği desteği hız kesmeden sürdürüyor. Avrupa, Asya, Okyanusya ve Amerika'dan 24 kurum ve üniversitenin destek verdiği Cosentino Design Challenge, dünyanın dört bir yanından katılan öğrencilerden başvurular almaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük kuvars yüzey üreticisi Cosentino’nun, mimarlık ve tasarım öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek ve onları teşvik etmek amacıyla 12 yıl önce başlattığı, mimarlık ve tasarım kategorilerinde ödül verilecek Uluslararası Cosentino Design Challenge için 1 Ekim’de başlayan başvurular, 1 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Yarışmanın 2018 teması: ‘ışık’ ve ‘dramatik sanatlar’

Mimarlık ve tasarım kategorilerinden oluşan Cosentino Design Challenge; mimarlık kategorisi öğrencileri için ‘Cosentino ve Dramatik Sanatlar’ temasına sahipken, tasarım kategorisi öğrencileri için ise ‘Cosentino ve Işık’ temasında ilerliyor. Tüm proje başvurularının, web sitesi aracılığıyla sadece elektronik ortamda gönderildiği yarışmada, öğrenciler herhangi bir soruyu açıklığa kavuşturmak için idea@cosentinodesignchallenge.org posta adresinden Cosentino ile irtibata geçebilecekler.



11. Cosentino Design Challenge yarışması kazananlarına ödülleri bu yılın lansman etkinliğinde takdim edilecek. Ayrıca günün programında ünlü mimar Luis Fernández-Galiano tarafından "Son iki yüzyıl boyunca mutfakta yapılan dönüşümler" adlı açılış konuşması yapılacak. Jüri, kazanan projeleri ve tasarımcılarını 2018'in Haziran ayında duyuracak. Her bir kategori için kazanan üç yarışmacı ve ikinci gelen üç yarışmacı ödüllendirilecek.

“Türkiye’nin yetenekli gençlerini bekliyoruz”

Cosentino Grup Türkiye Ülke Direktörü Alper Şensan, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cosentino’nun yenilikçiliğe ve yaratıcılığa verdiği önemle başlattığı Uluslararası Cosentino Design Challenge, tasarım ve mimarlık dünyasının gelişmesine sağladığı destek kadar, öğrencilere yeteneklerini sunma fırsatı tanıması açısından da önemli bir işlev görüyor. Dünyanın en yenilikçi yüzey üreticisi firması olarak, yetenekli gençlerin ödüllendirilerek teşvik edilmesini oldukça önemsiyoruz. 12 yıl önce başlattığımız ve sürdürülebilir kılmayı hedeflediğimiz bu yarışmaya, Türkiye’nin yetenekli gençlerinden gelecek başvuruları heyecanla bekliyoruz” dedi.

Basın Bülteni