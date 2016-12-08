Cosa Bu Kış Ailelere %31 Oranlarında Daha Az Doğalgaz Faturası Ödetecek

Termostatların günlük rutinlerimize göre programlanması ile söz konusu tasarruf oranının daha da arttırılması mümkün diyen Türkiye'nin ilk ve Tek Akıllı Oda Termostatı Cosa'nın kurucu ortağı Dr. Emre Erkin sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de kombi kullanımında sıkça uygulanan yanlışlar var. Evden çıkarken kombiyi kapatmak, gelince son sıcaklığa ayarlamak gibi doğru bilinen uygulamaların çoğu aslında işe yaramıyor. Tam tersi daha fazla enerji harcamamıza sebep olabiliyor. Teknoloji hızla gelişiyor ve internete bağlı, uzaktan kontrol edilebilen cihaz sayıları hızla artıyor. Akıllı termostatlar da internete bağlı ve mobil uygulamalar ile uzaktan kontrol edilebilen cihazlar olarak, biz evdeyken veya uzaktayken, ev sıcaklığını ve nemini ölçümleyerek, evlerimizin gerektiği zaman ve gerektiği kadar en verimli şekilde ısınmasını sağlıyor.”

410 TL’ye kadar kazanç ve daha temiz hava mümkün

Türkiye’de, kombi kullanılan konutlarda doğalgaz tüketiminin 2015 yılı verilerine göre ortalama 1129 m3 olduğu düşünüldüğünde, %31 oranında tasarruf ile konut başına yıllık ortalama 350 m3, parasal karşılığı olarak yaklaşık 410 TL değerinde bir kazanç sağlandığı görüldü. Bu sayede 10 milyon hanenin toplam tasarrufu yaklaşık 4.5 milyar liraya ulaşarak devlet hazinesine de önemli katkılarda bulunabiliyor.

Söz konusu tasarruf miktarı çevre açısından ele alındığında, konut başına yıllık ortalama 350 m3 doğalgaz tasarrufu ile yılda 630 kg CO2 emisyonunun önlenmesi sağlanmış oldu. Bir ağacın yılda ortalama 20 kg CO2’yi absorbe ettiği düşünüldüğünde, yapılan tasarruf ile konut başına 32 ağaca eşdeğer bir etki sağlandı.

Doğalgaz tüketiminin %22,9’undan sorumlu olan konut sektörüne bakıldığı zaman bireysel ısıtma için kombi kullanılan yaklaşık 10 milyon konutun %72'sinde, kombilerin doğru şekilde kullanılmamasından kaynaklanan gereksiz enerji tüketimi mevcut. Bu yanlış kullanım ile artan doğalgaz faturasını, yeni nesil akıllı oda termostatları önemli bir oranda azaltabiliyor.