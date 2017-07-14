banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Çorum'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

14 Temmuz 2017 Cuma 12:58
Bu haber 436 kez okundu

Alaca ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hacı Salep'in (50) kullandığı plakası öğrenilemeyen tır, çevre yolundaki Zile kavşağında, Ahmet Ömür (48) yönetimindeki 43 LU 451 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobili altına alarak sürükleyen tır, daha sonra yola devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki eşi Sibel (44) ve kızı Ahsen Ömür (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Cihan Ömür (19) ile devrilen tırın şoförü Salep yaralandı. 

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömür, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ömür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobildeki cenazeler, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. 

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ahmet Ömür'ün, Tokat'ın Pazar ilçesindeki devlet hastanesinde yönetici olduğu ve ailesiyle Ankara'daki bir hastaneye gittiği öğrenildi.

Bu arada MOBESE'ye yansıyan kaza görüntüsünde, tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.