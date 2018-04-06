CORENDON'DAN YİNE SIRA DIŞI BİR UÇUŞ EMNİYET FİLMİ

Türkiye’ nin en önemli turistik havayollarından biri olan Corendon Airlines, uçuş emniyet ve destinasyon tanıtım filmlerinde bir kez daha alışılmışın dışına çıktı. Üç senedir her sezon farklı bir tarzda çektiği uçuş emniyet filmleri ile büyük beğeni toplayan Corendon Airlines, yeni filminde emniyet kurallarını yolcularına eğlenceli bir animasyonla aktarıyor. Corendon, diğer iki filminden farklı olarak bu kez misafirlerine hayali bir dünyada 3D görseller desteğiyle, tatili çağrıştıran renkler ve objeleri kullanarak eşsiz bir atmosfer sunuyor.

Hayali bir dünya... Yaz mevsiminin parlayan renkleri... Tatilin çağrıştırdığı pozitif duygular..

Corendon Airlines’ın yeni filminde, bir Corendon Airlines kabin memuru, animasyon teknikleri ile yaratılan bir tatil atmosferinde uçuş emniyet kurallarını sempatik bir şekilde anlatıyor. 28 kişiden oluşan bir ekiple çekilen filmin ilüstrasyonlarını ve post-prodüksiyon sürecini Baboon Studio üstlenirken projenin yaratıcı ajansı yine Corendon’un geçtiğimiz iki sezonda yayınlamış olduğu "737 Room of Journey" ve “285 Saniyede Türkiye Macerası” adlı uçuş emniyet filmlerinde de imzası bulunan ID212 oldu. Yeni uçuş emniyeti filmi hakkında konuşan Corendon Airlines Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Güner; “Uçuş emniyeti filmleri olası acil durumlarda hayat kurtaran bilgiler içeriyor. Bu yüzden uçakla seyahat eden tüm yolcuların uçuş emniyet filmlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor. Biz de Corendon Airlines olarak, uçuş emniyeti bilgilerini eğlenceli ve sıra dışı yollarla yolcularımıza sunarak dikkatlerini çekmek istedik. İlk kez 2016’da Türkiye tanıtımına destek olması amacıyla çektiğimiz ve sektörde “Safety Demo” dediğimiz uçuş emniyet filmimizde kuralları Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle dolu görsel bir şölen içerisinde bir Hollywood filmi tadında anlatmıştık. Büyük ilgi ile karşılanan bu filmin ardından ikinci filmimizde ise grup otellerimizden Vitality Hotel Amsterdam’ı bir havalimanı ve uçuş deneyimi olarak lanse etmiştik. Dileriz yolcularımız da yeni filmimizi de beğenirler.” diye konuştu.

Corendon Airlines’ın uçuş emniyet kurallarını kendine özgü sıra dışı tarzıyla anlattığı yeni filmi Nisan ayı itibariyle Corendon Airlines uçuşlarında yayınlanmaya başlandı.