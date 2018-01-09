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Corendon Airlines, Gazipaşa Havalimanı’na Ek Sefer !

Avrupa’dan Türkiye’ye en fazla yolcu taşıyan havayollarından biri olan Corendon Airlines, Gazipaşa Havalimanı’na 2018 sezonunda düzenleyeceği uçuş sayısını arttırdığını açıkladı.

Corendon Airlines, Gazipaşa Havalimanı’na Ek Sefer !

Avrupa’dan Türkiye’ye en fazla yolcu taşıyan havayollarından biri olan Corendon Airlines, Gazipaşa Havalimanı’na 2018 sezonunda düzenleyeceği uçuş sayısını arttırdığını açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 15:43
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Corendon Airlines, Gazipaşa Havalimanı’na Ek Sefer !

Hollanda, Belçika, Almanya ve İskandinav ülkelerinden Alanya’ya uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2018 yazında programına eklediği ilave seferler ile Köln, Stuttgart ve Hannover’den de Gazipaşa’ya uçuşlar düzenlemeye başlayacağını açıkladı. Corendon Airlines, Mayıs 2018 itibariyla Gazipaşa Havalimanına her Çarşamba ve Cuma Köln’den; her Cuma Stuttgart ve Hannover’den seferler düzenleyecek.

Corendon Airlines Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ek seferler ile ilgili olarak “Gazipaşa Havalimanı, hem Alanya için hem de tur operatörleri için çok önemli bir konumda. Biz de bu sebeple 4 Nisan 2012’de ilk kez Gazipaşa Havalimanı’na uçmuş ve bu uçuş ile Gazipaşa Havalimanı’na ilk yolcu uçağını indiren firma olmuştuk. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun arzusu ile 2018 turizm sezonunda Gazipaşa Havalimanı’na düzenlediğimiz uçuş sayısını arttırmaya karar verdik. Bu ek seferler ile Alanya’ya daha fazla Alman turist getirmeyi hedefliyoruz. Fakat bizim gibi havayollarının düzenleyeceği ek seferler tek başına yeterli olmayacaktır. Bizlere yerel otoriteler ve Gazipaşa Havalimanı İşletmesinin yanı sıra tüm Alanyalı acente ve otel işletmecilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da reklam ve tanıtım çalışmalarında destek olması; bu uçuşları hem Alanya’da hem Avrupa’da duyurması gerekir.” şeklinde konuştu.

Corendon Airlines, geçtiğimiz günlerde Mayıs 2018’de filosuna katacağını açıkladığı ve Türkiye’de ilk kez uçacak olan Boeing’in yeni gözdesi 737 Max 8’in de Gazipaşa Havalimanı için planlandığını açıkladı. Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatırken %20 daha az yakıt tüketiyor. 3.515 mil (5.656 km) menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. Üstün yakıt tasarrufu özelliği ile karbon emisyonunu da azaltan yeni seri, rakiplerine oranla hem daha çevreci hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre % 40 daha sessiz. MAX serisi ayrıca yeni aerodinamik tasarımıyla dikkat çekerken yüksek teknoloji ürünü “wingletler” sayesinde % 1,5 ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 15:53
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