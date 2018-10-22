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Continental’den Enflasyonla Mücadeleye Destek!

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek verdiğini duyurdu.

Continental’den Enflasyonla Mücadeleye Destek!

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek verdiğini duyurdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:56
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Continental’den Enflasyonla Mücadeleye Destek!

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele programına katıldığını açıkladı. Türkiye ekonomisine güvenini ve tam desteğini müşterilerine de yansıtmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla enflasyonla mücadele seferberliğine katılan Continental, tüm yetkili satıcılarında geçerli olmak üzere tavsiye edilen perakende fiyat listesi üzerinden minimum %10 indirim taahhüt ediyor.
 
Continental hakkında
Continental, 2017 yılında elde ettiği 44 milyar Euro'luk ciro ile dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçilerindendir. Fren sistemleri, motor ve şasi sistemleri ve elemanları, aletle donatım, infotainment (bilgilendirmeli eğlence) çözümleri, araç elektroniği, lastik ve teknik elastomer ürünleri sunucusu olarak Continental; daha fazla sürüş emniyeti sağlamaya ve küresel iklimi korumaya önemli katkılarda bulunmaktadır. Bunun ötesinde, Continental otomotiv iletişiminde yetkin bir iş ortağıdır. Continental, 61 ülkede yaklaşık 235.000’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

Lastik bölümü
Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Continental’in lastik bölümünün satışları, 2016’da 10.7 milyar Euro‘ya ulaşmıştır. Dünya çapında 52.000 kadar çalışanıyla 24 üretim ve ürün geliştirme noktasına sahip olan Continental Lastik Bölümü, geniş çaplı üretim ve Ar-Ge yatırımları ile uygun fiyatlı ve çevreye duyarlı ürünlerin oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Otomobil ve Ticari Araç Lastiği bölümü
Dünya çapında en büyük kamyon, otobüs ve endüstriyel lastik üreticilerinden biri olan Continental, sürekli gelişen ve büyüyen geniş ürün yelpazesi, hizmetleri ve çözümleri ile faaliyet göstermektedir.

Son Güncelleme: 22.10.2018 16:20
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