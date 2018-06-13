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Continental’den Diana Travel’a lastik eğitimi

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla lastik eğitimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diana Travel’ın otobüslerinin lastiklerinin yeni sezona hazır olup olmadığını inceleyen Continental, bu kez şirketin sürücülerine lastiklerini nasıl daha güvenli ve verimli kullanabilecekleri gibi konuları kapsayan bir eğitim verdi.

Continental’den Diana Travel’a lastik eğitimi

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla lastik eğitimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diana Travel’ın otobüslerinin lastiklerinin yeni sezona hazır olup olmadığını inceleyen Continental, bu kez şirketin sürücülerine lastiklerini nasıl daha güvenli ve verimli kullanabilecekleri gibi konuları kapsayan bir eğitim verdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:29
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Continental’den Diana Travel’a lastik eğitimi

Kurumsal sosyal sorumluluk misyonuyla eğitimlerine tam gaz devam eden Continental, Diana Travel ile yaptığı işbirliğini bir üst seviyeye taşıdı. Continental Türkiye, bu kez müşterilerine otobüs ile transfer hizmeti sağlayan Diana Travel’ın sürücülerine lastiklerini nasıl daha güvenli ve daha verimli kullanabilecekleri gibi konuları kapsayan bir eğitim verdi. Eğitimde ayrıca sürüş esnasında ve sürüş dışında lastikle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değinildi. Gerçekleştirilen eğitimin sonunda Diana Travel’ın sürücüleri, yolculuk anında ne tür arızalarla karşılaşabilecekleri ve bu arızalara karşı ne gibi önlemler alabilecekleri konusunda da bilgi aldı.

Sürücülerin farkındalığı yüksek

Continental Teknik Müşteri Hizmetleri ve Eğitim Müdürü Özgür Ayanoğlu, Diana Travel’ın Antalya’daki eğitim merkezinde sürücülerle bir araya geldi. Continental Türkiye, Bölge Müdürleri ile Diana Travel şirket yetkililerinin de katıldığı eğitimde, katılan tüm sürücülerin lastik kaynaklı arızalar ve sürüş güvenliği konusunda yüksek farkındalığa sahip olması dikkat çekti.Lastik odaklı güvenlik bilgilerinin paylaşıldığı etkinlikte, lastiğin kilometre performansına etki eden faktörler, lastik basıncının önemi, lastik ömrünü uzatmanın yolları üzerine de bilgiler verildi.Eğitim, sürücülerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. Sürücülerin bilinçlenmesi ve sürüş güvenliği konusunda bilgi sahibi olmasıyla yol güvenliğinin önemli ölçüde artırılabileceğine dikkat çeken Continental Teknik Müşteri Hizmetleri ve Eğitim Müdürü Özgür Ayanoğlu;

“Sürüş ve yol güvenliği için en başta odaklanılması gereken şey eğitimdir. Araç her ne kadar güvenli ve teknolojik olsa da asıl güvenliği sağlayacak olanlar sürücüler ve lastikleridir. Diana Travel’ın sürücülerinin sürüş güvenliği ve lastik konusunda bilinçli olmaları şirketin sürüş güvenliğine ne denli önem verdiğini de bize gösteriyor. Bu yüzden başta Diana Travel olmak üzere tüm şoförlerine ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Dilerim eğitimimiz herkes için verimli geçmiştir.” diye konuştu. Continental’in şirkete ait tüm otobüslere lastik ölçümü yapmasıyla başlayan işbirliği, elde edilen verilerin raporlanmasıyla devam etmişti.Hazırlanan rapor sonucunda Diana Travel’ın ihtiyaçları da belirlendi. Lastik ölçümünün sonucunda Diana Travel’ın lastik tercihi Continental oldu. Continental, Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de temel lastik eğitimi vermişti.

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