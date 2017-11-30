Conrad İstanbul Bosphorus 25. yılını coşkuyla kutladı

İstanbul’daki serüvenine 1992 yılında başlayan Conrad İstanbul Bosphorus, Türkiye’deki 25. yılını düzenlediği özel bir geceyle kutladı. Bu özel gecede elektro çello performansı ve ışık şovu eşliğindeki bale gösterisini hayranlıkla izleyen davetliler, “İpek Dinç Yuce’s Swingland” orkestrasının performansıyla son derece eğlenceli saatler geçirdi.

Conrad İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas Jersabeck yaptığı konuşmada “Kapılarımızı açtığımız 1992 yılından bu yana Türk misafirperverliğinden ödün vermeden, en iyi konaklama deneyimini yaşatarak misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz. 25 yıldır süregelen desteğiniz, iş birliğiniz ve sadakatiniz için sizlere minnettarız. Ayrıca Aksoy ailesi ile çalışmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim. Bu vesileyle, destekleri, rehberlikleri ve dostlukları için onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Otelimizin 25.yıl kutlamasında bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Geçtiğimiz Eylül ayında tamamladığı renovasyon sürecinden sonra tamamen yenilenen ve bu yenilenmenin ardından sanatseverlerin ve moda takipçilerinin uğrak mekanı haline gelen Conrad İstanbul Bosphorus; 76’sı süit, 553 odası, yüzme havuzu, lobisi ve panoramik manzaralı restoranlarıyla şehrin lüks algısını en iyi yansıtan otellerinden biri. Türkiye’deki 25 yıllık serüvenine birçok başarı ve ödül sığdıran Conrad Istanbul Bosphorus; 2016 ve 2017 yıllarında Great Place to Work Enstitüsü tarafından “Konaklama Sektöründe Türkiye’nin En iyi İşvereni” ünvanı ile ödüllendirilmiştir. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan World Travel Awards tarafından “Avrupa’nın Önde Gelen Oteli“, ve “En İyi Konferans Oteli” ödüllerinin yanı sıra 2016 ve 2017 yıllarında “Türkiye’nin Önde Gelen Oteli” ödülüne layık görülen Conrad Istanbul Bosphorus aynı zamanda Trip Advisor mükemmellik sertifikasına sahiptir.

Basın Bülteni