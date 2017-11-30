banner181

banner213
Ana SayfaGÜNCEL

Conrad İstanbul Bosphorus 25. yılını coşkuyla kutladı

30 Kasım 2017 Perşembe 11:09
Bu haber 726 kez okundu

Conrad İstanbul Bosphorus, 25. yıl dönümünü seçkin davetlilerin katıldığı özel bir partiyle kutladı. 2016 yılında baştan aşağı yenilenen, sanat, moda ve iş dünyasının uğrak yeri haline gelen Conrad’ın gerçekleştirdiği bu özel gece elektro çello performansı ve ışık şovu eşliğindeki balerin gösterisi ile başlayarak "Ipek Dinc Yuce's Swingland orkestrasının performansıyla devam etti.

Conrad İstanbul Bosphorus 25. yılını coşkuyla kutladı
İstanbul’daki serüvenine 1992 yılında başlayan Conrad İstanbul Bosphorus, Türkiye’deki 25. yılını düzenlediği özel bir geceyle kutladı. Bu özel gecede elektro çello performansı ve ışık şovu eşliğindeki bale gösterisini hayranlıkla izleyen davetliler, “İpek Dinç Yuce’s Swingland” orkestrasının performansıyla son derece eğlenceli saatler geçirdi.

Conrad İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Andreas Jersabeck yaptığı konuşmada “Kapılarımızı açtığımız 1992 yılından bu yana Türk misafirperverliğinden ödün vermeden, en iyi konaklama deneyimini yaşatarak misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz. 25 yıldır süregelen desteğiniz, iş birliğiniz ve sadakatiniz için sizlere minnettarız. Ayrıca Aksoy ailesi ile çalışmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu da belirtmek isterim. Bu vesileyle, destekleri, rehberlikleri ve dostlukları için onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Otelimizin 25.yıl kutlamasında bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

 

Geçtiğimiz Eylül ayında tamamladığı renovasyon sürecinden sonra tamamen yenilenen ve bu yenilenmenin ardından sanatseverlerin ve moda takipçilerinin uğrak mekanı haline gelen Conrad İstanbul Bosphorus; 76’sı süit, 553 odası, yüzme havuzu, lobisi ve panoramik manzaralı restoranlarıyla şehrin lüks algısını en iyi yansıtan otellerinden biri. Türkiye’deki 25 yıllık serüvenine birçok başarı ve ödül sığdıran Conrad Istanbul Bosphorus; 2016 ve 2017 yıllarında Great Place to Work Enstitüsü tarafından “Konaklama Sektöründe Türkiye’nin En iyi İşvereni” ünvanı ile ödüllendirilmiştir. Dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan World Travel Awards tarafından “Avrupa’nın Önde Gelen Oteli“, ve “En İyi Konferans Oteli” ödüllerinin yanı sıra 2016 ve 2017 yıllarında “Türkiye’nin Önde Gelen Oteli” ödülüne layık görülen Conrad Istanbul Bosphorus aynı zamanda Trip Advisor mükemmellik sertifikasına sahiptir.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.