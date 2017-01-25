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Concept Yapı, ‘art of Yalıkavak’ ve ‘İnfinity Yalıkavak’ ile Bodrum’u 12 ay yaşatacak

25 Ocak 2017 Çarşamba 16:07
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Concept Yapı, Bodrum Yalıkavak’ta hayata geçirdiği ‘Art Of Yalıkavak’ ve ‘İnfinity Of Yalıkavak’ projeleriyle Bodrum’u tatil şehri olmaktan çıkarıyor. 12 ay yaşam imkanı sunuşlan projelerde lüks standart olarak sunuluyor.

Concept Yapı, ‘art of Yalıkavak' ve ‘İnfinity Yalıkavak' ile Bodrum'u 12 ay yaşatacak
ConCept Yapı ‘Art Of Yalıkavak’ ve ‘Infinity Of Yalıkavak’ projeleriyle Bodrum’u sadece sezonluk değil, 12 ay yaşatacak. 2.5 milyon Euro yatırımla hayata geçen ve metrekare fiyatları 3.900 Euro’dan başlayan ‘Art Of Yalıkavak’ta yaşam şubat ayında başlıyor. Yılın 12 ayı yaşam imkânı sunulan ve 2 bin metrekare üzerine uygulanan proje, taş ve ahşabın eşsiz ahengini ortaya koyuyor. Denize 800 metre mesafede bulunan ‘Art Of Yalıkavak’, müstakil bahçesi ile çiftlik evi tadında bir yaşamın kapılarını aralıyor. 2 bin metrekare alan üzerine kurulan ve her biri 500 metrekare bahçe içinde, tek katlı ve yüksek ahşap çatılı dairelerde, Bodrum’un keyfini sevdiklerinizle doyasıya çıkaracaksınız. Art Of Yalıkavak sakinlerine; müstakil otopark, müstakil bahçe, jakuzili müstakil havuz gibi ayrıcalıklar standart olarak sunuluyor.

5 GÖZDE VİLLA SATIŞA ÇIKTI
Bodrum’un bir diğer gözde projesi Infinity Of Yalıkavak’da da 5 villa satışa çıktı. Metrekaresi 4 bin 700 Euro’dan başlayan projede şimdi ev sahibi olanlar, 7 ay içinde yüzde 15 kazançlı çıkıyor. 6 bin metrekare üzerine yaratıcı mimariyle planlanan projede, 2 bin metrekare organik bahçe alanı bulunuyor. Lüks olan her unsurun standart olduğu, 2 bin metrekare organik bahçeye sahip, her biri 650 metrekare bahçe içinde, 565 metrekare kullanım alanına sahip 5 evden oluşan proje şehir hayatından uzaklaşmadan doğa ile iç içe yaşama imkânı sağlıyor. Denize 500 metre mesafede yer alan projede, panoramik Yalıkavak ve Palmarina manzarasının keyfini çıkarırken, daire sahiplerine sunulan yaşam alanı dahilinde kendi meyve ve sebzeniz dei yetiştirme imkanı bulunuyor.
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