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Coldwell Banker iki yıl içinde Türkiye’de 200 yeni ofis açacak

Coldwell Banker tarafından bu yıl Antalya’da dördüncüsü düzenlenen ve 600’den fazla şirket profesyonelinin katıldığı Gen Blue 2018 etkinliğinin kapanışında konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1.500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik. Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5.000’den fazla danışman sayısı ve 5 Milyar Dolar’dan fazla satış hacmine ulaşmak” dedi.

Coldwell Banker iki yıl içinde Türkiye’de 200 yeni ofis açacak

Coldwell Banker tarafından bu yıl Antalya’da dördüncüsü düzenlenen ve 600’den fazla şirket profesyonelinin katıldığı Gen Blue 2018 etkinliğinin kapanışında konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1.500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik. Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5.000’den fazla danışman sayısı ve 5 Milyar Dolar’dan fazla satış hacmine ulaşmak” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:01
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Coldwell Banker iki yıl içinde Türkiye’de 200 yeni ofis açacak

5 senedir Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker tarafından Antalya’da düzenlenen ve üç gün süren Gen Blue 2018 sona erdi. 700’den fazla Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs profesyonelinin bir araya geldiği etkinlik, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

“İşimiz marka oluşturmak”
700’den fazla Coldwell Banker profesyoneline önerilerde bulunan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “İnsan ilişkilerine çok önem veriyorum. Gayrimenkulü veya parası olan insanlara doğru, dürüst ve etik hizmet vererek ve yer değil, yol göstererek hizmet veriyoruz. Sadece fiziken değil, kültürel olarak da birikimli olmak çok önemli” ifadelerini kullanırken “Coldwell Banker profesyonelleri olarak işimiz marka oluşturmak. Algı olarak üst seviyede olmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz marka ve algının prestijini değere ve kazanca çevirebiliriz. Etkileme konusu çok önemli. İnsanların ön yargılarını özgüven ve güvenilirliğimizle kırabiliriz” dedi.

“Hedefimize liderlerimizle ulaşacağız”
“Başrol sensin” temasıyla düzenlenen etkinlikte Coldwell Banker Türkiye - Kıbrıs profesyonellerine hitaben konuşan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Bu sene 700’den fazla profesyonelimizle düzenlediğimiz etkinliği önümüzdeki sene 1200’den fazla profesyonelimizle gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanırken, Gökhan Taş, ”25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik. Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5.000’den fazla danışman sayısı ve 5 Milyar Dolar’dan fazla satış hacmine ulaşmak. Bunun için de liderlik çok önemli. Etkileyici olmak çok önemli. Liderlerimizle Coldwell Banker olarak sektördeki zirveye adım adım ulaşacağız. Ofis sahibinden gayrimenkul danışmanına kadar tam konsantrasyonla çalışırsak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Coldwell Banker engelli nüfusuna farkındalığı arttırıyor”
Gen Blue 2018 etkinliğinde ünlü sunucu Saba Tümer,”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı panel düzenlerken Tümer panelin ardından, ”21 günde nasıl mutlu olunur?” adlı kitabını Coldwell Banker profesyonelleri için imzaladı. Engellilerle ilgili panelde konuşan bedensel engelli tiyatro oyuncusu Gamze Elibol, “Öncelikle Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs’a engelliye ve kadına verdiği değer için teşekkür ediyorum. Coldwell Banker, yüzde 12,59 olan engelli nüfusuna farkındalığı arttırıyor. Onların ihtiyaçlarını yok saymıyor ve ilgileniyor. Bu yüzden Coldwell Banker’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Coldwell Banker Amerika Birleşik Devletleri’nden de katılımların olduğu etkinlikte, gazeteci Mirgün Cabas, yazar Kaan Sekban gibi isimler de panel düzenlerken, şarkıcı Kıraç ve Yeşim Salkım katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Son Güncelleme: 16.04.2018 15:13
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