COJEP, BELFORD’DA 1. ANADOLU FESTİVALİNİ DÜZENLİYOR

5 Mayıs da Fransa’nın Belford kentinde başlayacak olan 1.Anadolu Festival i 2 gün sürecek. Festival ile ilgili COJEP İnternational Genel Sekreteri Celil Yılmaz şu bilgileri paylaştı:

“COJEP İnternational, Yurttaşlık, barış, adalet, insan hakları, İslamofobya ve birlikte yaşama alanlarında 25 yıldan fazla çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

Son yıllarda Türkiye’ye karşı yapılan olumsuz yayınlar ve hatta saldırılar, Fransız toplumunda Türklere ve Müslümanlara olan önyargıyı arttırmıştır. Cennet vatan ülkemizin bütün güzelliklerini tanıtmak için daha fazla çalışmamız gerektiğine inanarak BELFORT şehrinde 1.ci ANADOLU FESTİVALİNİ yapmaya karar verdik.

Festivalin temel amaçları Fransızlara kültürümüzü, müziğimizi, mutfağımızı tanıtmakla birlikte Yurttaşlarımızın da kaynaşmasını ve farklı kültürlerin buluşma noktası haline gelmesini hedeflemekteyiz.

Ayrıca her yıl Türkiye’den misafir şehir davet etmeye karar verilmiştir.

Belfort şehri ve çevresinde yoğun Yozgatlı vatandaşın yasaması sebebi ile bu yıl Yozgat davet edilmiştir.

Yozgat valiliğimiz katılımlarını teyit etmiştir festival alanında stant açılacak vek Yozgat’ın tanıtımını yapacaktır.

5 Mayıs cumartesi günü öğleden sonra Strasbourg Başkonsolosluğumuzdan çalışma ataşemiz stant açarak vatandaşlarımızı emeklilik hususunda bilgilendirecektir.

Festival boyunca Türkiye’den sanatçı Uğur Işılak ile birlikte Özçimi Trio grubu bizimle olacaktır.

Festival etkinlikleri arasında semazen gösterisi ve Paris’ten başarılı Rapçı gurbetçi MRC de sahne alacaktır. Dünya şampiyonumuz Rıza Kayaalp de bizlerle olacağını teyit ederek onore etmiştir.

Türk Hava Yollarının ana sponsor olduğu festivalde girişler 1 Euro olup çekiliş yapı­larak talihli kişiye 1 adet uçak bileti hediye edilecektir."Hukuk köşemizle" vatandaşlarımıza fes­tivalde hukuksal konularda bilgilendirme yapılacaktır.

2 gün boyunca masal kahramanları Keloğ­lan, İbiş ve Nasreddin Hoca da gençleri ve çocukları eğlendirecektir.

Ayrıca 2 poney ile çocuklara turlar yaptırılacaktır. Çok özel İstanbul Yıldız sarayı sergisi katılımcıların ziyaretine sunulacaktır.Ebru sanatçımız da festivalde yerini alacaktır

Türkiye’mizin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı sit alanlarımızın fotoğrafları da sergilenecektir.

Belford 1 Anadolu Festivalinin açılışı 5 Mayıs Cumartesi günü saat 09 da başlayacaktır. İki gün sürecek festival e Fransanın doğu ve kuzeyinden 200 binden fazla kişinin katılımı beklenmekteyiz.”

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