Coffee Gutta kahve tavsiyesi

Türkiye'nin kahve gurmesi Kamber Çal, son yıllarda Türkiye'de sayıları hızla artan kahve mekanlarının müdavimlerine ve ofisinde "kahve olmadan asla çalışamam" diyenlere kış menüsü hazırladı. Kamber Çal, kış mevsimi boyunca bitkisel aromalardan vazgeçmeyenlerin damak tadına en uygun kahvelerden de tüyolar verdi. Coffee Gutta Genel Müdürü Kamber Çal, kış boyunca kahve tüketiminin arttığını belirterek, bilinçli tüketecininin yeni lezzetler ararken hava şartlarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

KENYA MUBURİ: Limonu andıran tadıyla soğuk günler için ideal

Kamber Çal, soğuk kış günlerinde limon tadından ve kokusundan vaz geçemeyenlere Doğu Afrika'nın en iyi kahvelerinden biri olarak öne çıkan Kenya Muburi'yi şiddetle tavsiye ediyor. Kenya Muburi'nin yoğun, aromatik ve asiditesi yüksek olduğuna dikkat çeken Kamber Çal "Meyve ve limon tatlarını barındırır. Tam bir uyandırma etkisi isteyenler için Kenya Muburi ideal" diyor..



ETHİOPİA SAHAMA: Enerjinizi tazeler, gün boyu zinde tutar

Dünya'ya kahvenin yayıldığı ilk merkezlerden biri Ethiopia'dan Sahama'nın tadını mevsim boyunca çok seveceksiniz, hatta vazgeçmek istemeyenler her mevsimde Ethiopia Sahama'yı arayacak. Ancak zarif çiçek kokusunu seven genç kızlar, hanımefediler için narenciye tatlarıyla bir arada eşsiz duygular estiren Ethiopia Sahama'yı soğuk kış günlerinde mutlaka denemeli. Enerjinizi tazeler, gün boyu zinde tutar, nefes açıcı özelliğiyle hızlı bir tempoya sizi hazarlar..



PERU CHANCHAMAYO; Üşüdüm bir kahve içtim kendime geldim

Peru Chanchamayo yoğun aromasıyla soğuk kış günlerinde direncinizi artırır. Tadı gün boyu damağınızda kaldığı için rahatlatır. Aroması yumuşak ve dolgun tad oranı keyfinizi de enerjinizi de artırır. İçinizi ısıtan bir fincan Peru Chanchamayo ile gün boyu zinde kalabilirsiniz. Kahve çekirdekleri, hasat dönemleri ile bağlantılı olarak her fincanda sizi Peru'nun iklimine götüren farklı bir aroması olduğunu hatırlatalım.

COSTA RİCA TARRAZU: Günün her anında içilebilen tek kahve

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'nın eşşiz güneşinde tatlı bir kahve türü, hafif asidiği ve çiçeksi aromasıyla kış günlerinde içinizi ferah ferah ısıtan nadir kahve türlerinden biridir. Amerikalı gençlerin en çok tercih ettiği Costa Rica Tarrazu kolay içimi ile her yaş grubuna hitap ediyor. Costa Rica Tarrazu'nun, Kosta Rika'nın eşsiz bitki faunasının özelliklerini taşıdığını söylersek pek abartmış olmayız.

MENENGİÇ SOĞUK HAVA DOSTU

Anadolu topraklarının en güzel tamamen doğal ürünlerinden biri olan menengiç bitkisi ile yapılan kahve, günün her saati içilebilen, sütlü ya da şekerli olmadı sade Menengiç Kahvesi ile güne başlamak isteyenler, doğrusu isabetli bir seçim yapmış olacaktır. Zamanında hasadı yapılan Menengiç Kahvesi'nin güneşte kurutulmasının ardından kısık ateşle kavrularak macun kıvamına gelene kadar ezilmesiyle elde edildiğini unutmayın. İçeriğinde zengin E ve B grubu vitaminler ile sodyum, potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, bakır, mangan, selenyum, kadminyum gibi önemli mineral ve elementler bulunan Menengiç'in mineral maddeler açısından dikkat çekicidir. Şimdiden afiyet olsun.