Çocuklar bayramı kaptan köşkünde kutladı

Deniz taşımacılığı sektörünün önde gelen firmalarından Negmar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda minik misafirlerini ağırladı. Negmar’ın Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattındaki feribotlarında deniz yolculuğunun keyfini doyasıya çıkaran minikler, bir 23 Nisan geleneği olarak kaptan koltuğuna oturup dümenin başına geçti.

Eskihisar-Tavşanlı hattında 2013 yılından bugüne kadar 1 milyonun üzerinde araç ile 7 milyonun üstünde yolcu taşıyan Negmar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda küçük misafirleriyle buluştu. Minikler, çocuk bayramında deniz yolculuğunun keyfini çıkardı, kaptan köşkünde dümenin başına geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 99. kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklere deniz ve seyahat kültürünü tanıtmayı ve bayram hediyesi vermeyi amaçlayan Negmar, çocuklara Eskihisar-Tavşanlı hattında deniz yolculuğu deneyimini yaşatarak, unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı. Negmar, hattı kullanan tüm misafirlerinin sesli anons sistemi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı.

23 NİSAN’DA SEYAHAT EDEN ÇOCUKLARA PUZZLE HEDİYE

Negmar’ın Tavşanlı Belediyesi ve Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Eskihisar Tavşanlı hattındaki gemilerinde gerçekleştirdiği etkinliğe; Yalova Tavşanlı İlkokulu’ndan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Minik öğrenciler geminin tüm bölümlerini gezme fırsatı bulurken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Eğlenceli dakikalar geçiren minikler kaptan köşküne de çıkarak, kaptan şapkası giyip kaptan koltuğuna oturdu ve dümenin başına geçti. Negmar 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gün boyu seyahat eden tüm çocuklara Puzzle, Hikaye ve Boyama Kitabı, Boya Kalemleri ve Türk Bayrağı da hediye etti.