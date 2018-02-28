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Coca-Cola İçecek 2017’de Büyümeye Devam Etti

Bu yıl Türkiye’de onuncu, toplamda yirmi beşinci fabrikasını açan Coca-Cola İçecek satış hacmini %4, cirosunu %21, FAVÖK’ünü ise %26 artırdı.

Coca-Cola İçecek 2017’de Büyümeye Devam Etti

Bu yıl Türkiye’de onuncu, toplamda yirmi beşinci fabrikasını açan Coca-Cola İçecek satış hacmini %4, cirosunu %21, FAVÖK’ünü ise %26 artırdı.

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:58
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Coca-Cola İçecek 2017’de Büyümeye Devam Etti

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 25 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. CCI’ın satış hacmi %4 artışla 1,24 milyar ünite kasa olurken, ciro %21 artarak 8,5 milyar TL’ye ulaştı, FAVÖK ise %26 artışla 1,4 milyar TL oldu. CCI açıklamasında hissedarlarına 2017 yılına ilişkin olarak 200 milyon TL temettü dağıtacaklarını belirtti.

“Kaliteli büyümeden memnunuz”
CCI CEO’su Burak Başarır 2017 yılında kaydettikleri büyüme ivmesinden ve tüm bölgelerin buna katkı sağlamasından dolayı memnun olduklarını dile getirirken, yüksek kaliteli büyüme ve verimlilik artışlarıyla birlikte 2017 beklentilerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarır, şirketin Türkiye ve uluslararası operasyonlarını da değerlendirdi: “Türkiye’de bu yıl onuncu fabrikamızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Isparta’da açtık. Türkiye’ye olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de 2017 senesinde gazlı içecek kategorisinin beş yılın ardından büyümesi ve küçük paketlerin payının artmasıyla birlikte oldukça sağlıklı bir performans sergiledik.

Pakistan’da önceki yıl kaydettiğimiz güçlü hacim artışının üzerine büyümeye devam ettik. Liste fiyatlarındaki artışlar ve verimliliği artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme sağladı. Irak’taki satış hacmi ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü performans ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle birlikte 2017 yılını büyümeyle tamamladı.

Orta Asya operasyonları büyüme ivmesini yeniden kazanırken, bölgedeki en büyük pazarlarımız Kazakistan ve Azerbaycan, makroekonomik ortamdaki düzelmenin de etkisiyle çift haneli büyüme kaydetti. Türkmenistan’daki faaliyet ortamında devam eden zorlu koşullara rağmen, Orta Asya genelinde, tüm kategorilerde hacim artışı ve artan faaliyet karlılığıyla güçlü bir performans sergiledik.”

CCI’ın önümüzdeki dönemdeli büyüme fırsatlarını karşılayacak şekilde bilançosunu güçlendirdiğinin altını çizen Başarır, bunda düşük finansman maliyeti ile gerçekleştirdikleri Eurobond refinansmanının etkisi olduğunu belirtti.

“2025 hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz”
2018'de Türkiye, Pakistan ve Kazakistan gibi büyük pazarlarda büyümeye devam edeceklerini, Ortadoğu’da ise siyasi ve makroekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan zorlukların devam edeceğini beklediklerini dile getiren Başarır, “Önümüzdeki yılda da sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Pazarlarımızdaki güçlü pozisyonumuz, güçlü yönetim kadromuz ve disiplinli finansal yönetimimizle, işimizi karlı bir şekilde büyüterek 2025 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.02.2018 13:51
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