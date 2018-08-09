CNR Holding ABD, Afrika ve Balkanlar’a açılıyor

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın da Türk ev tekstili sektörü ürünlerinin dünyada büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Geçen yıl 3 milyar dolar olan ihracat rakamını bu yıl 3.3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Aydın, “Önümüzdeki yıl 25’incisini düzenleyeceğimiz EVTEKS Fuarı ile büyük başarı yakaladık. Eylül ayında düzenlenecek olan Home&Tex Fuarı ile de bu başarıyı daha da yukarıya taşıyacağız. Dövizin yükselmesi, iç piyasanın belli bir oranda daralma ihtimali göz önüne alındığında ihracatın çok önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Home&Tex Fuarı da ihracat yapmamız için bir fırsat olacak” şeklinde konuştu.

Fuarcılık sektörünün lider kuruluşu CNR Holding şirketlerinden İstanbul Fuarcılık, ticari ortakları ile sektörel buluşmalarına İstanbul’da devam etti. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda CNR Holding yöneticileri, Türkiye’nin en büyük ev tekstili fuarlarının önemli ticari ortaklarından olan İstanbullu firmalarla bir araya geldi. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) işbirliğinde WOW İstanbul Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Dünya Piyasasında Son Trendler ve İhracat” temalı sektör buluşmasında, fuarların ihracata sağladığı katkı, Türk ev tekstili sektörünün dünü ve bugünü, fuarların ülke ve katılımcı firmaların ihracat oranlarına kattığı değerler ele alındı.

Home&Tex Fuarı ile yeni başarı hikayesi yazacağız

Toplantıda bir konuşma yapan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, her yıl düzenledikleri 50’den fazla fuarla sektörlere, Türk ekonomisine ve ihracatçılara hizmet ettiklerini söyledi. CNR Holding bünyesinde faaliyet gösteren 18 şirketle 160 ülkeden 2015 yılında 195 bin, 2016 yılında 202 bin ve 2017 yılında da 278 bin yabancı alıcıya düzenledikleri fuarlara getirdiklerini ifade eden Bulut, önümüzdeki dönemde de bu başarıyı artarak devam ettireceklerini belirtti.

Ev tekstili sektörü ile birlikte düzenledikleri EVTEKS İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nın önümüzdeki yıl 25’incisini gerçekleştireceklerini hatırlatan Bulut, “10 bin metrekare alanla başladığımız EVTEKS Fuarı, bugün 150 bin metrekare alanda ve 1000’den fazla katılımcı firma ile hayata geçiriyoruz. 10 binden fazla yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar için uzunca bir bekleme listesi de oluştu. Şimdi EVTEKS’e kardeş Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı geldi. 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Home&Tex Fuarı EVTEKS’in başarısını yakalayacak. Home&Tex ile yeni başarı hikayeleri yazacağız” dedi.

Etiyopya’dan alım heyetleri getireceğiz

CNR Holding olarak yurt dışına açılmanın da gündemlerinde olduğunun altını çizen Bulut, konuyla ilgili Balkanlar, Afrika ve ABD’de önemli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi. Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl eylül ayından başlayarak Balkanlar ve Afrika’dan alım heyetlerini Türkiye’ye getirmek için bağlantılar yaptık. Alım heyeti organizasyonu için önce Etiyopya’ya çıkarma yapacağız. Önümüzdeki yıl da ABD’nin Miami ketinde ev tekstili ve mobilya fuarı düzenleyeceğiz. Türk firmaları bu fuarlarla ABD ve Güney Amerika pazarına açılacak, böylece yeni pazarlar ve müşterilerle buluşacak.”

Türk ürünleri birçok ülkede tercih ediliyor

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın ise sektörün dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başta ABD ve Uzakdoğu olmak üzere Türk ürünlerinin birçok ülke tarafından özellikle tercih edildiğini vurgulayan Aydın, bunda CNR ile yaptıkları fuarların etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Ev tekstili sektörü olarak geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat rakamını bu yıl sonunda 3.3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, “EVTEKS Fuarı ile büyük başarı yakaladık. Eylül ayında düzenlenecek olan Home&Tex Fuarı’nda da birçok yeniliğe imza atacağız. Dövizin yükselmesi, iç piyasanın belli bir oranda daralma ihtimali göz önüne alındığında ihracatın çok önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Home&Tex Fuarı da ihracat yapmamız için bize yeni fırsatlar sunacak” şeklinde konuştu.

Kamu diplomasisi fuarlarla başlar

Toplantıda Türk ekonomisi hakkında bir sunum yapan Akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin ise Türkiye’nin pozisyonunu ekonomik kararlardan önce politik kararların belirlediğini söyledi. Alkin, “Yani bizim yurt dışından nasıl gözüktüğümüz, algımızın nasıl olduğun öne çıkıyor. Biz kendimizi ne kadar anlatsak da sonuçta Türkiye’ye yönelik bir algı var. Bunun için de uzun soluklu bir kamu diplomasisine başlamamız lazım. Bu kamu diplomasinin başladığı yer de fuarlardır. Çünkü kendimizi en güzel anlattığımız, en çok alıcı ile vakit geçirdiğimiz yer fuarlardır. Bir anlamda işadamları kamu diplomasisinin tam merkezinde oturuyor” diye konuştu.

Toplantıya katılan eski bakanlardan Bülent Akarcalı da Türkiye’nin bugünkü noktaya gelmesinde tekstil sektörünün büyük katkısının olduğunu söyledi. Akarcalı, “Son dönemde yaşanan olaylar dikkate alındığında tekstilin Türkiye’nin yeniden lokomotif sektörü olduğu bir kez daha kamuoyuna anlatılmalı” açıklaması yaptı.