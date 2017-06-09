CITROËN’ den test sürüş günleri’nde sıfır faiz ve 2.000 tl indirim fırsatı

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri hem benzinli hem de dizel motorlar ve üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde 9 Haziran - 29 Haziran 2017 tarihleri arasında mevcut kampanyalara ek olarak 2.000 TL’lik indirim fırsatları sunuluyor.



2017 model binek ve hafif ticari Citroën’lerde %0 faiz fırsatı

Citroën’in, 2017 yılına ait binek ve hafif ticari modellerine %0 faiz fırsatıyla sahip olunabiliniyor. Kampanya dahilinde Citroën Yeni C3 için 20 bin TL’ye 20 ay %0 faiz fırsatı sunulurken, C4 Cactus, Yeni C4 Picasso ve Yeni Grand C4 Picasso modellerinde 30 bin TL’ye 20 ay %0 faiz; 2017 model Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 24 bin TL’ye 24 ay %0 faiz fırsatları sunuluyor. Citroën Test Sürüş Günleri kapsamında, tüm binek ve Berlingo Combi modellerinde mevcut kampanyalara ek olarak 2.000 TL’lik indirim fırsatı da mevcut.



Citroën C3: Citroën’in sıradışı tasarım dilinin yeni ürünü B segmenti hatchback C3, sektörde çığır açacak ilkler ve öncü teknolojilerle yollara çıktı. Citroën C3, Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurluklar ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratıyor. Citroën C3’te sektörde bir ilk olan en önemli özellik; yolculuk süresince dikiz aynasına yerleşimli HD kamera vasıtasıyla çekilen fotoğrafları ve videoları paylaşmaya imkan tanıyan ve aynı zamanda kaza anlarını ya da yol koşullarını kayıt altına alabilen, bir nevi karakutu görevi de gören Citroën ConnectedCAM™ teknolojisinin kullanılması. C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP’lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP’lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışa sunuluyor. Citroen C3 ayrıca 1.6 litrelik benzinli VTi 115 HP’lik motor, tam otomatik şanzımanlı EAT6 ile de sunulmaya başlandı. Citroën C3’ün fiyatları 2.000 TL’lik indirim sonrasında 59.400 TL’den başlıyor.



Citroën C4 Cactus: Tüm araç fonksiyonlarını tek noktadan yapabilme kolaylığını sağlayan 7’’ dokunmatik ekranı, kanepe görünümlü geniş ön koltukları ve tavana yerleştirilen yolcu hava yastığı (Airbag in Roof teknolojisi) sayesinde daha geniş oturma alanı sunuyor. C4 Cactus’ün şık bir valizi andıran Top Box torpido gözü, aynı zamanda işlevselliği ve kolay erişebilir olmasıyla da kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Citroën’e özel, yüksek ısı izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde, aracın içine devamlı filtrelenmiş bir ışık girişi sağlanıyor. Filtrelenmiş koruması sayesinde panoramik cam tavan yazın yolcularını UV ışınlarından koruyor ve sıcaklığı asgariye indiriyor. Kışın ise üst düzey termik izolasyonu sayesinde sıcaklığın korunmasını sağlıyor. C4 Cactus'te indirimler Test Sürüş Günleri kapsamında 5.900 TL’yi bulurken, başlangıç fiyatı 76.700 TL.



Citroën C4 Picasso: 7’’ dokunmatik ekran ve kişiselleştirilebilir 12’’ HD panoramik gösterge ekranı ile teknolojiyi zirveye taşıyan C4 Picasso, etkileyici tasarımı ve yüksek donanım özellikleri ile fark yaratıyor. C4 Picasso tüm özelliklerinin yanı sıra yeni nesil yüksek verimli BlueHDi motor seçenekleri ve yeni EAT6 tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. C4 Picasso, panoramik ön camı ve onun uzantısı olan cam tavanı ile seyahat etmenin ötesinde araçta geçirdiğiniz her anınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin tercihi olan Grand C4 Picasso’da da kampanya uygulanıyor. C4 Picasso 5 kişilik 122.850 TL, Grand C4 Picasso 7 kişilik ise 139.000 TL’den başlıyor.

Berlingo Maxi Panelvan: Optimum ve uyumlu boyutları sayesinde her ihtiyacınızı karşılıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlıyor. Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı 56.600 TL. Berlingo Combi: İdeal boyutuyla kendi sınıfında rekor bir oturma rahatlığı ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Ön tarafta, aracın genişliği boyunca uzanan tavan rafı büyük bir eşya saklama hacmi sağlıyor. Arkada, kabinden erişilen tavan bagajı, 60 litrelik ek eşya saklama kapasitesi sunuyor. Berlingo Combi’nin fiyatları ek indirimlerin de etkisiyle 65.800 TL’den başlıyor.



Yeni Citroën C-Elysée: Yeni ön tampon ve ızgarası, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantları ve yeni gövde renkleriyle daha prestijli bir dış görünüme sahip oldu. Kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekrana sahip olan Yeni C-Elysée, günümüzün teknolojik beklentilerini akıllı telefonların araç ile entegre edilebilmesini sağlayarak karşılıyor. 3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip Yeni C-Elysée’de indirimler Test Sürüş Günleri kapsamında 6.000 TL’yi bulurken, başlangıç fiyatı 59.000 TL.