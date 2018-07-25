CITROËN C3 WRC RALLY FINLAND’ a hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın yedinci ayağı olan Rally Italia Sardena’nın ardından sıra Finalndiya’da düzenlenecek Rally Finland’da. Finlandiya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar. Rally Italia Sardegna’da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Finland’da üç ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ikilisi de Citroën Total Abu Dhabi WRT için Finlandiya’da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Finland için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroën pilotu Craig Breen yarış hakkında temel bilgileri veriyor.