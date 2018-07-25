Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

CITROËN C3 WRC RALLY FINLAND’ a hazır

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın sekizinci ayağına hazır. 26-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı Rally Finland’da Citroën’i üç ekip temsil edecek.

CITROËN C3 WRC RALLY FINLAND’ a hazır

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın sekizinci ayağına hazır. 26-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı Rally Finland’da Citroën’i üç ekip temsil edecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:58
6551 Okunma
CITROËN C3 WRC RALLY FINLAND’ a hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın yedinci ayağı olan Rally Italia Sardena’nın ardından sıra Finalndiya’da düzenlenecek Rally Finland’da. Finlandiya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar. Rally Italia Sardegna’da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Finland’da üç ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ikilisi de Citroën Total Abu Dhabi WRT için Finlandiya’da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Finland için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroën pilotu Craig Breen yarış hakkında temel bilgileri veriyor. 

Son Güncelleme: 25.07.2018 14:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE’DEKİ HASARLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR! 
TÜRKİYE’DEKİ HASARLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR! 
ALBARAKA TÜRK TAKSİM’DE YENİ ŞUBESİNİ AÇTI
ALBARAKA TÜRK TAKSİM’DE YENİ ŞUBESİNİ AÇTI
Orman yangınlarına dikkat
Orman yangınlarına dikkat
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim