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CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın beşinci ayağına hazır. 26-29 Nisan tarihleri arasında Arjantin’de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı Rally Argentina’da Citroën’i üç ekip temsil edecek.

CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın beşinci ayağına hazır. 26-29 Nisan tarihleri arasında Arjantin’de düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı Rally Argentina’da Citroën’i üç ekip temsil edecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:50
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CITROËN C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Tour de Corse’un ardından sıra Arjantin'de düzenlenecek Rally Argentina’da. Arjantin’in deniz seviyesinden 2000 metre yüksekteki zorlu toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Tour de Corse’da iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Argentina’da üç ekip ile start alacak. Kris Meeke – Paul Nagle, Craig Breen – Scott Martin ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ikilileri takımları adına en yüksek puanı toplamak için start alacak.

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