ÇİPLİ KİMLİKLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

"Tek kart-tek şifre" dönemine geçilecek
Çipli kimlik kartları sayesinde farklı belge, kartları taşımak durumunda kalmadan kimlik doğrulaması yapılabilecek, kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi "tek kart-tek şifre" dönemine geçilecek. Uygulamayla sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden kimlik kartıyla erişim sağlanabilecek. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere gidişlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.
Elektronik imza olarak da kullanılabilecek
Elektronik imza olarak da kullanılabilecek kimlik kartları, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik hizmetlerinde elektronik iş süreçlerini destekleyerek, bürokrasiyi azaltacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar en aza indirilecek. Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacak. Çipli kimlik kartlarına ilişkin yasal düzenleme, 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Kartlar için ilk başvurular 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale'de başladı.
Anadolu Haber Ajansı
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