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ÇİPLİ KİMLİKLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

27 Kasım 2016 Pazar 17:49
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Çipli kimlik kartlarına başvurular, Ocak 2017 itibarıyla tüm illerde alınmaya başlanacak.

ÇİPLİ KİMLİKLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR
Çipli kimlik kartlarına başvurular, Ocak 2017 itibarıyla tüm illerde alınmaya başlanacak. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çipli kimlik kartları için pilot olarak belirlenen 10 ilden Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Erzincan'da ekim ayı itibarıyla başvurular alınmaya başladı. Diğer pilot illerden Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova'da ise bu ay sonuna kadar kartların dağıtımına başlanacak. Yeni yılla birlikte tüm illerden başvuru alınmaya başlanacak kimlik kartlarının 3 yıl içerisinde tüm vatandaşlara dağıtılması hedefleniyor. Kimlik kartları, uluslararası standartlara uygun, kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan tanımayan, geleneksel ve elektronik ortamda güvenli kimlik doğrulama amacıyla kullanılabilecek, biyometrik unsurlar da içerecek şekilde tasarlandı.

"Tek kart-tek şifre" dönemine geçilecek
Çipli kimlik kartları sayesinde farklı belge, kartları taşımak durumunda kalmadan kimlik doğrulaması yapılabilecek, kimlik numarası uygulamasında olduğu gibi "tek kart-tek şifre" dönemine geçilecek. Uygulamayla sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek. E-devlet kapsamında sunulan hizmetlere, internetin bulunduğu her yerden kimlik kartıyla erişim sağlanabilecek. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere gidişlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.

Elektronik imza olarak da kullanılabilecek
Elektronik imza olarak da kullanılabilecek kimlik kartları, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik hizmetlerinde elektronik iş süreçlerini destekleyerek, bürokrasiyi azaltacak. Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar en aza indirilecek. Kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacak. Çipli kimlik kartlarına ilişkin yasal düzenleme, 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Kartlar için ilk başvurular 14 Mart 2016 tarihinde Kırıkkale'de başladı.


Anadolu Haber Ajansı
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