Çinli Wanda, Mar Yapı ile Türkiye'ye geldi

ŞANGHAY (AA) - Lüks otel zincirini de bünyesinde barındıran Çin'in en büyük şirketlerinden Wanda Group ile Mar Yapı arasındaki stratejik iş birliğinin ilk adımı olan Wanda Vista İstanbul için imzalar atıldı.

Çin'in en büyük ticari kuruluşlarından Wanda Group ile Mar Yapı arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Wanda Group'un teknolojiden turizme, finanstan gayrimenkule kadar geniş faaliyet alanlarındaki yatırımlarında Türkiye'de Mar Yapı'yı stratejik ortak olarak konumladığı iş birliği kapsamında Wanda'nın ilk yurt dışı oteli İstanbul'da açılacak.

Wanda Vista İstanbul projesinin Şanghay'daki imza töreni öncesinde Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, Çin'in en büyük girişimcisi olan Wanda Group Başkanı Wang Jianlin ile grubun Pekin'deki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede Wanda ile Mar Yapı arasında turizm sektörü dışındaki faaliyet alanlarında da ortak çalışmalar yapılması konusunda mutabık kalınırken, e-ticaret ve grubun sahip olduğu diğer markalarla ilgili adımlar atılması kararlaştırıldı.

İki grup arasındaki iş birliğinin ilk adımı olan Wanda Vista İstanbul, 2018 yılında faaliyete geçecek. Wanda Vista İstanbul, 150 odalı bir otel olarak hizmet vermenin yanı sıra yine otel binası içinde yer alan 300 rezidans dairesinin de işletmesini üstlenecek.

- "İlk yurt dışı otelimizi İstanbul'da açıyoruz"

Wanda Hotels&Resorts Başkanı Qian Jin, imza töreninde yaptığı konuşmada, Wanda Vista markasına ait ilk yurt dışı otelini İstanbul'da açacaklarını bildirdi.

Wanda Vista İstanbul'un, Wanda Hotels&Resorts'un global pazardaki ilk otel markası olacağını aktaran Jin, bu oteli daha sonra Chicago, Los Angeles, Londra, Sidney ve Gold Coast gibi dünyanın diğer birinci sınıf şehirlerinin takip edeceğini söyledi.

Jin, Mar Yapı ile ortaklıklarının Çin'den dünyaya açılan uluslararası bir otel yönetimi şirketi olma hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mar Yapı gibi prestijli bir şirketle çalışmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul'da 150 lüks misafir odası ve suitlere sahip Wanda Vista İstanbul otelimize ek olarak 300 odalı Wanda Vista Residence da faaliyete geçecek. Otelimiz, lokasyon olarak en büyük alışveriş merkezlerinin yer aldığı, havaalanı yakınında yoğun bir iş merkezinde yer alıyor. Burada Çin'in yerel kültürel unsurlarıyla bezenmiş Wanda Vista servisini sunacağız. Mar Yapı ile el ele hayata geçireceğimiz Wanda Vista İstanbul, geleneksel Çin estetiğini ve misafirperverliğini yansıtan konseptiyle Türkiye'nin en lüks oteli olacak."

Qian Jin, Wanda Hotels&Resorts'un Wanda Reign, Wanda Vista, Wanda Realm ve Wanda Jin olmak üzere dört ayrı otel markasıyla toplam 104 oteli bulunduğu bilgisini verdi.

- "Bir projeyle bırakmayız, devamı gelecektir"

Qian Jin, imza töreninin ardından Türk basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda ise her yıl yaklaşık 120 milyon Çinlinin yurt dışına seyahat ettiğini, bunların 45 milyonunun Wanda acentelerini kullandığını belirterek, bu ortaklıkla Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir ülke olduğunu bütün Çinlilere göstermek istediklerini ifade etti.

Çin'den Türkiye'ye gelebilecek turist sayısını artırmak için iki ülkenin ilgili kurumlarına büyük iş düştüğünü dile getiren Jin, "Türk Hava Yolları gibi şirketler bu konuda üzerine düşeni zaten yapıyor. Türk Hava Yolları dünyadaki en iyi havayolu şirketlerinden biri. Yeni havalimanının açılması da İstanbul için büyük avantaj. Türkiye'nin ve İstanbul'un büyük bir hub olacağını düşünüyoruz." dedi.

Jin, Wanda Vista İstanbul için özel promosyonlar geliştirileceğini aktararak, bu otel Wanda'nın bir markası olduğu için Çin kültürünü buraya taşıyacaklarını, bunun da Çinlilerin burayı tercih etmelerinde etkili olacağını kaydetti.

Wanda ve Mar Yapı'nın başka sektörlerde de birlikte çalışacağını belirten Jin, "Stratejik iş birliğimiz birden fazla alanı kapsıyor. Sadece Wanda'nın Türkiye'de yapabileceklerini değil aynı zamanda Mar Yapı'nın Çin'de yapabileceklerini de görüşüyoruz. Bu konuda her şeye açığız." diye konuştu.

Bir Türk olan Wanda Hotels&Resorts Genel Müdür Yardımcısı Eddy Tiftik'e güvendikleri için onun Mar Yapı ve projesinde gördüğü potansiyeli önemseyerek bu ortaklığa karar verildiğini anlatan Jin, "Bir projeyle bırakmayız, devamı gelecektir. Türkiye'deki potansiyeli görüyoruz. Bu bir başlangıç. Türkiye'yi tanıtıp bu yolla bir kapı açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı

Jin, 15 Temmuz darbe girişiminin iş birliği düşüncelerine herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.

Hedeflerinin Mar Yapı ile başarılı bir açılış yaparak Wanda Vista markasını ön plana çıkarmak olduğunu belirten Jin, "Otelde Çin restoranımız olacak. Çin kültür ve tarzına yer vereceğiz. Ayrıca ileride Türkiye'deki şeflerimizi buraya getirip Türk mutfağını ve Türkiye'ye özgü unsurları tanıtmak istiyoruz. Türk şeflerin Wanda'nın 100'ün üzerindeki otelinde tanıtım yapma imkanı olacak. Böylece 'Daha fazlasını tatmak istiyorsanız Türkiye gidin' mesajını vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jin, Wanda'nın Türk futbol takımlarına sponsor olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Patronumuz futbolu çok seviyor. FIFA'nın en büyük sponsoruyuz. Futbol da iş birliği olabilecek alanlardan biri." yanıtını verdi.

- "Türkiye daha fazla Çinli turist için bir destinasyon olacak"

Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök ise kendilerine gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte en iyilerle çalışma ve Türkiye'deki en nitelikli projeleri geliştirme hedefini koyduklarını, bugün Wanda Hotels&Resorts'u yanlarında görmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Bu stratejik ortaklığın Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne ve markalarının uluslararası itibarına büyük katkı yapacağını dile getiren Özkök, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da güçlü iş ortaklarıyla marka değeri ve yatırımlarını artırma hedefinde olduklarını söyledi.

Gayrimenkul ve turizm sektörlerinde bugüne dek Basın Ekspres Yolu merkezli olmak üzere farklı bölgelerde yatırımlar yaptıklarını anlatan Özkök, "Yapım ve lansman aşamalarında olan projelerimiz devam ediyor. Projelerimize yatırım yapanlara yapısal olduğu kadar, mimari ve yaşam kalitesi anlamında da yüksek standartlar sunuyoruz. Projelerimizin değerlenme oranları ve Cityscape, WAF, MIPIM Architectural Review gibi uluslararası gayrimenkul organizasyonlarında kazandığımız ödüller de bunun bir göstergesidir." dedi.

Özkök, Wanda Group ile yaptıkları stratejik iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Gayrimenkul, turizm, eğlence, kültür, spor endüstrisi, e- ticaret ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren Wanda Group'a bağlı Wanda Hotels&Resorts ile anlaşmamız, bizi Türkiye'de stratejik ortak olarak konumluyor. Anlaşmamızın ilk kazanımı, Wanda Hotels&Resorts'un lüks otel markası Wanda Vista ile Çinli misafirlerimizi İstanbul'da daha sık ve çok sayıda ağırlamak olacak. Dünyanın en önemli tasarımcılarından Philippe Starck ve dünyanın sayılı otelcilik gruplarından biri olan Wanda Hotels&Resorts'u aynı kompleks içerisinde bir araya getiren G projesi İstanbul'un en değerli gayrimenkullerinden biri olacak."

İlerleyen dönemlerde gayrimenkul ve turizmin yanında diğer alanlarda da ticari faaliyetlere yoğunlaşacaklarını belirten Özkök, anlaşmanın iki ülke arasında başta turizm olmak üzere karşılıklı ticaretin ve kültürel ilişkilerin artmasına katkıda bulunacağına inandığını dile getirdi.

Münir Özkök, yüzyıllar önce İpek ve Baharat yolları sayesinde başlayan karşılıklı etkileşimi geleceğe taşıyacak ortaklığın bir parçası olmaktan sevinç duyduğunu ifade etti.

Özkök, gazetecilerle bir araya geldiği toplantı da ise böyle bir zamanda bu ortaklığı yapmanın hem kendileri hem de Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörü için başlattığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına değinen Özkök, "Cumhurbaşkanımız 'Komşunu al gel.' demişti. Biz Çinlileri aldık geldik." dedi.

Wanda Vista İstanbul için Çinlilerden ön talep toplanmaya başladığını aktaran Özkök, "Çinlilere ev satacağız. Wanda Vista İstanbul'un 150 milyon dolarlık bir değer oluşturacağını düşünüyoruz. Otel açıldıktan sonra Çin'de büyük bir reklam kampanyası başlayacak. Türkiye daha fazla Çinli turist için bir destinasyon haline gelecek. Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Otel yatırımlarımızı artırıp ileride halka açılmayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Bu iş birliği daha parlak fırsatların yolunu açacak"

Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı ise iki ülke arasında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacak anlaşma töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu aktaran Angılı, 2023'te 100. yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 büyük ekonomiden biri olma hedefi için her türlü girişim ve ticari ilişkiyi desteklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin gelişme yolunda birçok zorluk ve güçlükle karşılaştığını anlatan Angılı, "Ulusal güvenliğimiz terörizm tehdidi altındayken bir de dünyanın farklı yerlerinde ön yargılarla uğraşıyoruz. İş adamlarımızın çoğu, iş konuşmaya başlamadan önce bu ön yargıların üstesinden gelmek zorunda kalıyor. Fakat dirençli ve kararlı Türk halkı birlik içinde tüm bu güçlüklerin üstesinden gelmektedir." dedi.

Angılı, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin hızla geliştiğine ve çeşitlendiğine işaret ederek, Çin'in iki büyük bankasının Türkiye'de faaliyete başladığını, Huawei ve ZTE gibi büyük Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yaptığını, Beko, Aksa, Teklas ve Çimtaş gibi Türk şirketlerinin de Şanghay ve çevresinde yatırımları bulunduğunu söyledi.

Wanda Group ve Mar Yapı gibi Türkiye ve Çin'in iki önemli şirketi arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının türünün ilk örneği olduğunu vurgulayan Angılı, "Bunun yeni iş birliği ve daha parlak fırsatların yolunu açacağına eminim. İki şirketi birlikte yürüme vizyonları için tebrik ediyorum. Aynı parlak vizyonun Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğini de şekillendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı