Çin, eğitimde yapay zekayı daha da geliştiriyor

Chen, konferans sırasında düzenlenen bir bakanlık forumunda Çin'in, YZ'nin gelişmesi ile eğitimin entegrasyonunu ilerletmek ve eğitimi enformasyon teknolojileriyle modernleştirmek için çok sayıda plan ortaya koyduğunu açıkladı.



Bakan "YZ ve akıllı eğitim için çok katmanlı yetenek teşvik etmek, eğitimde YZ uygulamasına daha fazla alan açmak, YZ eğitimi için yüksek nitelikli öğretmen yetiştirmek ve bu konuda bilim ve araştırma yönelimli inovasyon sağlamak için çalışacağız" dedi.



Ayrıca Çin, eğitim ile YZ endüstrisi arasındaki bağlantı mekanizmalarını ve diyaloğu kurarak YZ eğitimi için gittikçe artan ve düzelen altyapı sunacaktır.



Bu Eylül ayında toplam 35 Çin üniversitesi, güçlü bir YZ yetenek havuzu oluşturma amacıyla, öğrencilere YZ dalında lisans yapma olanağı sağlayan ilk üniversiteler olacaklar.



Bir YZ branşı sunmanın yanısıra, University of Chinese Academy of Sciences, Shanghai Jiao Tong University ve Nanjing University gibi 20 kadar eğitim kurumu kendi YZ kolejlerini oluşturdular.



Uzmanlar bu durumun, Çin'de, YZ yeteneğine yönelik devasa talebi yansıttığı görüşündeler.



Duke Üniversitesi Fuqua School of Business dekanı William Boulding, yeni öğrenci kuşağının bu teknolojiyi kullanarak yetişmesi dolayısıyla, YZ'nin eğitimdeki geleceğini parlak gördüğünü söylüyor. Boulding Xinhua'ya, ileride teknoloji dünyasında çalışmak isteyecek öğrencilerin YZ sayesinde çevrimiçi eğitim alarak rahatlık sağlayacaklarını belirtiyor.