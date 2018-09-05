ÇİN'E EV TEKSTİLİ İHRACATI 5 KAT ARTTI

Son on yılda yapılan çalışmalarla ev tekstilinde Çin’e ihracatını 5 kat artıran Türkiye, 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen “Intertextile Shanghai Home Textiles 2018” fuarında yerini sağlamlaştırdı. Milli katılım organizasyonunu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) gerçekleştirdiği fuara Türkiye’den 20 firma katıldı. Türk firmaları 1.9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı ile dünyanın önde gelen pazarından biri olan Çin’deki pazar payını artırmak için ürünlerini görücüye çıkardı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay alabiliriz” dedi.

Türk ev tekstili sektörü, Çin’in başkenti Şangay’da 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve Uzak Doğu’nun en önemli organizasyonlarının başında gelen “Intertextile Shanghai Home Textiles 2018” fuarında ilgi odağı oldu. Milli katılım organizasyonu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından gerçekleştirilen fuara 20 Türk firması katıldı. Toplam. 1.9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı ile dünyanın ön önemli pazarlarından birisi olan Çin’deki payını artırmayı hedefleyen Türk firmaları, fuarda Hall 4.1’de yer alan G46 standında önemli alıcılara ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Fuarda Shanghai Başkonsolosu Sabri Tunç, Ticaret Ateşesi Mustafa Akseli ve Ticaret Bakanlığı gözlemcisi Alper Subaşı da Türk firmalarının standlarını ziyaret etti.

Çin’e ihracat 5 kat arttı

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, her yıl olduğu gibi bu yıl da UTİB organizasyonuyla fuara giden Türk firmalarında ortak hedefin mevcut pazar payını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin ev tekstili sektöründe 2017 yılında 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attığını ve dünya pazarından yüzde 4,5 pay almayı başardığını belirten Engin, dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı Çin Halk Cumhuriyeti’nin sektör ihracatı için önemine değindi. Türkiye’nin son yıllarda Çin pazarında ağırlığını daha da artırdığını kaydeden Engin, “Çin’e gerçekleştirdiğimiz ev tekstili ihracatı 5 kat artarak, 5 milyon dolardan 25 milyon dolara kadar çıktı. Ancak Çin, sadece 2017 yılında yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı yaptı. Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay alabiliriz. Global pazarda son derece güçlü bir imajı bulunan sektörümüz, son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, AR-GE yatırımları ve markalaşma sonucunda daha da başarılı olacaktır” diye konuştu.

İkili görüşmeler ile yeni pazarlara ulaşıldı

UTİB olarak, ihracata dayalı kalkınma hedefi doğrultusunda Türk firmalarının yanında olduklarını ve milli katılım organizasyonlarına devam edeceklerini belirten Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birliğimiz, diğer tekstil ürünlerinde olduğu gibi, ev tekstili ürünlerinde pazar arayışlarını aralıksız sürdürüyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen ve Uzak Doğu'nun en önemli fuarlarından birisi olan ‘Intertextile Shanghai’ fuarı da bizim en çok önemsediğimiz etkinliklerin başında geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milli katılım organizasyonunu UTİB olarak gerçekleştirdik, Türkiye’nin önde gelen 20 ev tekstili firması, milli katılım organizasyonumuza dahilinde, bizimle birlikte fuarda yer aldı. UTİB olarak katılımcı firmalara yeni ticari bağlantıları için önemli destekler sunduk. Firmalarımızı düzenlediğimiz etkinlikler ile Çinli ve diğer ülkelerden gelen alıcılar ile buluşturarak yeni iş bağlantıları yapmalarına yardımcı olduk. Firmalarımız, nevresim takımından havlu ve bornoza, perdeden döşemelik kumaşa ve halıya kadar ürünlerini fuarda sergileme fırsatı buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk ev tekstili sektör temsilcileri, fuarın ilgi odağı haline geldi. Sektörümüzün kaliteli ürünleri, modern tasarımları ve yeni trendleri alıcılar tarafından büyük ilgi gördü.”

40 bine yakın profesyonel ilgi gösterdi.

27-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında Çin’in Şangay kentinde düzenlenen “Intertextile Shanghai Home Textiles 2018” Fuarı dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 30 ülkeden bin 106 firmanın katılarak ürünlerini sergilediği fuarı 99 farklı ülkeden 39 bin profesyonel iş insanı takip etti. Bu yıl 40 bine yakın ziyaretçinin geldiği fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 9’uncu milli katılım organizasyonu düzenledi. UİB organizasyonuyla fuara katılan firmalar ise şöyle:

“Akarca Tekstil, Aleran Tekstil, Any Tekstil, Aşanteks Tekstil, Aydın Örme, Aydın Tekstil Ticaret, Boyteks Tekstil Sanayi, Burkay Tekstil, Dina Vanelli Tekstil, E.T.G Tekstil Sanayi, Epengle Tekstil, Göktepe Tekstil, Kets Tekstil Turizm, Küçükçalık Tekstil, Lüks Kadife Ticaret, Özanteks Tekstil, Selinay Moda Tasarım Tekstil, Tanrıverdi Mensucat, Yakar Tekstil Sanayi, Yamaçlar Dekorasyon ve Metal Aksesuar.”