"Çimento ihracatında dünya 1.ciliğine oynuyoruz"

1966 yılında Batıçim ile temelleri atılan ve bugün sadece Ege Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin en önemli sanayi gruplarından biri konumunda bulunan Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal çimento sektörünün ihracat verileri ile ilgili bilgiler verdi.

Türkiye’nin çimento üretiminde halen Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Ünal, ihracat alanında da Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü konumda olduğunu vurguladı ve “2019 yılında dünya çimento ihracatında birinci sıraya yükselmemizin önünde hiçbir engel yok, bunu bekliyoruz” dedi. Bir yandan satış miktarlarının sürekli yukarı doğru ivme kazandığına, diğer yandan da Türkiye’nin rakibi olan ülkelerde önümüzdeki yıl değişik nedenlerle önemli duraklamalar yaşanacağına değinen Feyyaz Ünal 2019’un sektör açısından çok kârlı bir yıl olmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye’nin 2018 yılı Ağustos ayına kadar 274 milyon $’lık satış gerçekleştirerek 5,2 milyon ton çimento ihraç ettiğine dikkat çeken Feyyaz Ünal, sırasıyla ABD, İsrail, Suriye, Haiti ve Bulgaristan’ın en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Ünal, “Çimento satışı gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında en üst sırada yer alan ABD ile ihracatımız 2018’de yüzde 50 oranında artış gösterdi. Suriye’ye gerçekleşen çimento ihracatımız da önceki yıllara göre büyük bir artış kaydetti ancak İsrail ile olan ticaretimiz Suriye’nin de önüne geçerek 2. sıraya yükseldi” dedi. Bu yükseliş trendlerinin 2019’da da devam edeceğini söyleyen Ünal Türkiye’nin klinker ihracatına da değindi:

“Klinker ihracatının büyük bölümünün yapıldığı Batı Afrika ülkelerindeki büyüme rakamları Türkiye'nin klinker ihracatı açısından olumlu bir gösterge. Bölgeye ihracat yapan pek çok rakibimiz var, ancak yüksek üretim kapasitesi nedeniyle talebin büyük bölümü yine Türkiye tarafından karşılanmaya devam edecek. Klinker maliyetlerinin büyük bölümünün dövize endeksli olarak artış gösterecek olmasının yanında artan petrol ve navlun fiyatları, önümüzdeki sene klinker ihracat fiyatlarının da artış göstereceği izlenimi vermekte.”

Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal sektördeki rakip ülkelerin durumunu ise şöyle özetledi:

“Çin’de gerçekleşen konsolidasyon, ihracatçı olan Çin’i bugün ithalatçı konuma getirdi. Çin’in 2019 yılında 12 milyon ton çimento ve klinker ithal etmesi bekleniyor. İran uygulanan ambargo sebebi ile dünya çimento ticaretinde önemli ölçüde geriledi. Avrupa’da ise karbon fiyatlarında beklenen yüzde 70’lik artış, ticaretin odağının karbona yönelmesine neden olacak. Dolayısıyla Türkiye, dünya çimento ve klinker ihtiyacı söz konusu olduğunda bugün neredeyse rakipsiz durumda.”

Ünal, sektörün 2019 yılı hedeflerini belirlerken ülkemizin pazardaki konumunun ve potansiyelinin iyi tahlil edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Çimento sektörü döviz artışına bağlı kömür ve elektrik maliyetlerinin yükselmesinden oldukça etkilenmekte… Ancak dünya çimento sektöründe ülkemiz açısından umut vadeden bu tablo ile yükselen ihracat oranlarının sektörün maliyet endişesini gidereceğini düşünüyoruz. Yeter ki günü kurtarmaya değil, geleceği şekillendirmeye yönelik planlamalar yapalım. İhracata yönelik doğru fiyatlandırma ve üretim planlaması ile 2019 yılının sektör açısından çok kârlı bir yıl olacağını ümit etmekteyiz.“