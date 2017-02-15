Cildinizin en büyük düşmanı güneş

HABER - ADEM EYÜPOĞLU



Dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakasındaki incelme son yıllarda iyice arttı. Bunun sonucu olarak cilt kanseri vakalarında ise büyük artış yaşandı. Hepimizin bildiğinin aksine güneş; vücudumuza yalnızca fayda sağlamaz. Güneşin yararlı etkisinin yanında zararlı etkileri çok daha fazladır. Buradaki en büyük risk; bu zararlı etkilerin çoğu sinsidir ve o an cildimize zarar verdiğini anlayamayız. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce araştırma yapan Bio Bosphorus Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Gönül, zararlı güneş ışınlarına karşı önemli uyarılarda bulundu.



UVB IŞINI CİLDİ HIZLA YAŞLANDIRIYOR

Yaz mevsiminde maruz kaldığımız UVB ışınının cilt rengimizi değiştirip bizi bronzlaştırdığını belirten Gönül, “Bu durum görsel açıdan çok hoş olmamızı sağlasa da tıbbi olarak bizi bütük bir tehlikeye sürükler. Sonrasında güneş kaynaklı cilt lekelerinin oluşması bir yana, cilt hücrelerimizin DNA yapısı bozulur. Cildimiz normalden çok daha kısa sürede yaşlanır. UV ışınları sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde de bize ulaşır. En tehlikeli zamanlar da işte bu zamanlardır çünkü güneş bizi ısıtmadığı için onu unuturuz. Korunma gereği duymayız ve çok daha fazla UV’ye maruz kalırız. Bu maruziyet sırasında bizi sinsice etkileyen, cilt kanserine giden yolda son derece etkili ve tehlikeli olan UVA ışınına maruz kalırız. UVA ışını cilt DNA’sında hasar yarattığı için cilt kanseri riskini kat kat artırır. Tüm bu ölümcül risklerle beraber erken cilt yaşlanması, aknelerin artması, kılcal damar hastalıklarının çoğalması, cilt lekelerinin artması, egzamanın tetiklenmesi ve göz hastalıklarının oluşması gibi istenmeyen bir çok duruma sebep olur” dedi. Dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakasındaki incelme son yıllarda iyice arttı. Bunun sonucu olarak cilt kanseri vakalarında ise büyük artış yaşandı. Hepimizin bildiğinin aksine güneş; vücudumuza yalnızca fayda sağlamaz. Güneşin yararlı etkisinin yanında zararlı etkileri çok daha fazladır. Buradaki en büyük risk; bu zararlı etkilerin çoğu sinsidir ve o an cildimize zarar verdiğini anlayamayız. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce araştırma yapan Bio Bosphorus Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Gönül, zararlı güneş ışınlarına karşı önemli uyarılarda bulundu.Yaz mevsiminde maruz kaldığımız UVB ışınının cilt rengimizi değiştirip bizi bronzlaştırdığını belirten Gönül, “Bu durum görsel açıdan çok hoş olmamızı sağlasa da tıbbi olarak bizi bütük bir tehlikeye sürükler. Sonrasında güneş kaynaklı cilt lekelerinin oluşması bir yana, cilt hücrelerimizin DNA yapısı bozulur. Cildimiz normalden çok daha kısa sürede yaşlanır. UV ışınları sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde de bize ulaşır. En tehlikeli zamanlar da işte bu zamanlardır çünkü güneş bizi ısıtmadığı için onu unuturuz. Korunma gereği duymayız ve çok daha fazla UV’ye maruz kalırız. Bu maruziyet sırasında bizi sinsice etkileyen, cilt kanserine giden yolda son derece etkili ve tehlikeli olan UVA ışınına maruz kalırız. UVA ışını cilt DNA’sında hasar yarattığı için cilt kanseri riskini kat kat artırır. Tüm bu ölümcül risklerle beraber erken cilt yaşlanması, aknelerin artması, kılcal damar hastalıklarının çoğalması, cilt lekelerinin artması, egzamanın tetiklenmesi ve göz hastalıklarının oluşması gibi istenmeyen bir çok duruma sebep olur” dedi.

LAZER EPİLESYON, BOTOKS, ANTİ-ANGİNG YAPTIRANLAR DİKKAT

Son dönemde dermatolojik tedavi gören ve estetik ya da dermatolojik uygulamalar alan kişilerin cilt tiplerine, tedavi ihtiyaçlarına ve hassasiyetlerine göre özel olarak geliştirilmiş yeni nesil medikal güneş koruyucular geliştirilmeye başlandığını kaydeden Bio Bosphorus Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Gönül, “Dermatoloji kliniklerinde ve güzellik merkezlerinde yapılan lazer tedavileri, lazer epilasyon, iple yüz germe, cilt gençleştirme, dermabrazyon, roller, botoks ve anti-aging uygulamaların öncesinde ve sonrasında cildi uygulamanın olası risklerine karşı korumak için geliştirilen bu ürünler cilt konforumuzun sağlanmasını, uygulamanın sorunsuz olmasını ve cilt sağlığının her an korunmasını sağlıyor. Bu korumayı şuan en iyi sağlayan ürünlerden biri ise Dr AppliCare. Dermatolojik uygulamalara özel olarak geliştirilmiş yeni nesil medikal bir güneş koruyucu markası. Uygulama alan cildi hem güneşten, hem de uygulama sonrası oluşan leke, iz, yanma, batma, kızarıklık ve kaşıntı gibi istenmeyen sonuçlardan korumaya yardımcı oluyor. Dr AppliCare; böylece hem cildi koruyor hem de uygulamanın başarılı sonucunu garanti ediyor” diye konuştu.

PEELİNGİ VE DERMOTOLOJİK UYGULAMALAR SONRASI MUTLAKA UYGULAYIN

“12 ay boyunca düzenli olarak güvenilir mineral filtreler ile çok güçlü antioksidan kombinasyonu içeren güneş koruyucu kullanma alışkanlığını kazanmak, cildimizi sağlıklı tutmamız ve cilt kanserine karşı korunmada sorumluluğumuzu yerine getirmemiz açısından son derece önemli” diyen Erdem, “Özellikle lazer, peeling vs gibi dermatolojik uygulamalar aldıktan sonra cildin ve uygulamanın doğası gereği oluşabilecek tüm risklere karşı cildimizi korumamız gerekiyor. Böylece sadece güneşten değil, uygulama sonrası risklerden de cildimizi en iyi şekilde korumuş oluyoruz” ifadesini kullandı.