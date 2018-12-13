CHP'nin İstanbul adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı olarak ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkan'nı Ekrem İmamoğlu'nu evinde ziyaret etti. 31 Mart 2019 yapılacak yerel seçimler için CHP'nin adayı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı ziyaret etmesi uzun süre görüşmesi CHP'nin adayı İmamoğlu şeklinde yorumlandı.CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olarak öne çıkan isimler Gürsel Tekin , Akif Hamzaçebi ve Ekrem İmamoğluydu.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İmamoğlu ziyaretiyle CHP'nin adayı netleşmiş olarak yorumlandı.