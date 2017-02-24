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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın acı günü

24 Şubat 2017 Cuma 16:06
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Tezcan'ın amcasının cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın acı günü
SAMSUN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın amcası Fikret Tezcan'ın cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde defnedildi.

Bursa'da yaşayan ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 60 yaşındaki emekli polis memuru Fikret Tezcan'ın cenazesi, Havza'daki evinden helallik alındıktan sonra Kevser Camisi'ne götürüldü.

Tezcan'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bülent Tezcan ile CHP milletvekilleri Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Tuncer, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin ardından CHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tezcan, burada taziyeleri kabul etti.




Anadolu Haber Ajansı
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