Chobani yeni yatırımcı ile güçlenerek büyüyor

Amerika’nın en büyük ikinci yoğurt üreticisi Chobani, Kanadalı emeklilik fonu Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) ile güçlerini birleştirdi. Daha önce Chobani hisselerinin bir bölümüne sahip olan uluslararası yatırım şirketi TPG ise hisselerini Chobani’ye devretti. Bu yeni yapı ile Kurucu ve CEO Hamdi Ulukaya esnekliği artırılmış bir yönetim biçimine sahip olacak.

Ulukaya: Dünyaya aynı pencereden bakıyoruz

Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, “HOOPP ile dünyaya bizim gibi bakan bir ortak kazandık. Bu, azınlık hisse karşılığında yapılan bir yatırım ama daha önemlisi birbirini tamamlayan bir ortaklığın göstergesi. HOOPP, Chobani ile aynı dili konuşuyor. Son aylarda, Jim ve HOOPP ekibi ile yaptığımız görüşmelerde, iş dünyasının, bireyler, toplum ve yatırımcıları için sağladığı faydalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Kişisel olarak, sağlık alanında çalışan bu kahramanların, ailemizin ve hikayemizin bir parçası olmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Yeni anlaşma Ulukaya’ya daha fazla operasyonel esneklik sunuyor

HOOPP ile yapılan anlaşma, Chobani’nin yoğurt kategorisindeki inovasyonlarını artırmasına katkı sunmanın yanı sıra Ulukaya’ya daha fazla operasyonel esneklik ve yönetim kontrolü sağlayacak. Böylece Chobani, beslenme ve sosyal fayda alanlarındaki odağını daha da güçlendirecek. Yeni yatırım yapısına göre ayrıca, Hamdi Ulukaya ve Chobani çalışanlarına ait hisselerde yüzde 10 artış fırsatı sunulurken, onların kontrolünde olan toplam hisse oranı ise yüzde 90’lara ulaşacak.

Walker: Chobani’nin vizyonundan çok etkilendik

HOOPP Capital Partners Yönetici Ortağı Jim Walker ise “Chobani gerçekten eşsiz bir şirket ve eşsiz bir yatırım fırsatı. Bir anda ortaya çıkan ve yükselen, içinde bulunduğu toplumu kalkındıran, uzun vadeli değer ve performansa imza atan bir kurum. Bu başarıdan, Hamdi Ulukaya ve ekibinin geleceğe dair vizyonundan çok etkilendik. Amerika ve ötesinde Chobani’yi parlak bir geleceğin beklediğini görüyoruz. Şirketin büyümesinin bir sonraki aşamasında onlarla yan yana olacağımızı bilmekten büyük bir heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.