Chippin’den Yeni Evleneceklere “Hediye Paketim” Müjdesi!

Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı’nın ödedikçe geri kazandıran mobil alışveriş uygulaması Chippin, yeni özelliği “Hediye Paketim”le sunduğu kolaylıklara bir yenisini daha ekledi. Chippin içinde yer alan ve yeni evleneceklere veya evini yenileyeceklere seslenen bu yeni özelliğe ilk olarak Arçelik dahil oldu. Anlaşma kapsamında üyeler, kampanyanın geçerli olduğu Arçelik mağazalarına giderek almak istedikleri ürünlerden oluşan bir hediye paketi oluşturabilecek ve bu pakete ulaşmak için arkadaşlarından destek isteyebilecek.



Chippin kullanmayan arkadaşlarını ise onlardan destek istemek için Chippin’e davet edebilecek. Arçelik Hediye Paketi’ne destek olmak isteyen üyeler arkadaşlarından gelen destek talepleri sonrasında Chippin ile mobil ödeme yaparak arkadaşlarına destek olabilecek, üstelik Chippin ile mobil öderken mağazalarda geçerli Chippin kampanyalarından Chippin kazanarak fayda alabilecek.



Marka sayısı 300’e yaklaştı

300’e yakın markasıyla tüketiciyi merkeze alan Chippin ile üyeler kampanyalardan faydalanabiliyor, alışverişlerini mobil uygulama üzerinden cüzdan taşımaya gerek kalmadan ödeyebiliyor ve alışveriş yaptıkça harcamalarının yüzde 30’una kadar Chippin biriktirebiliyor. Biriktirdikleri Chippinleri harcamalarında kullanımlarına ek olarak nakde çevirerek kendi banka hesabına aktarabiliyor veya arkadaşları ile paylaşabiliyor.

Basın Bülteni