CHEP’te hiçbir şey çöp olmuyor

CHEP ekipmanlarını kiralayarak yeniden kullanmayı tercih eden iş ortakları sayesinde 2009 yılından bugüne kadar Türkiye’de 2 bin 484 ton atık oluşumu engellendi. CHEP’te, kereste fabrikalarından ve bakım merkezlerinden gelen atık ahşap parçalar kompozit bloklara dönüştürülerek palet onarımında kullanılıyor. Onarılamaz durumda olan ekipmanların tamamı ise yüzde 100 geri dönüştürülüyor. Böylelikle de doğal kaynak tüketimi azalmış oluyor.

“CHEP atık oluşumunu engelliyor, maliyetleri azaltıyor”

Sürdürülebilir iş modeli ile çöp oluşumunu engellediklerini belirten CHEP Türkiye Genel Müdürü Şafak Aktekin “CHEP iş ortakları ile atık oluşumunun önüne geçiyor, böylece gezegeni koruma vizyonunu devam ettiriyor. Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimiz ile ekipmanlarımızı kiralayan iş ortaklarımızın maliyetlerini de azaltıyoruz. Satışa çıkarmak yerine kiraladığımız paletleri, ihtiyaç duyulan anda ve zamanda endüstriyel standartlara uygun olarak sunuyoruz. Kullanım sonrasında boşa çıkan paletlerimizi bakım işlemlerini başlatmak için en yakın CHEP Servis Merkezi’ne gönderiyoruz. Teslimat noktalarından toplanan, incelenen ve gerektiğinde onarılan paletleri yeniden kullanıma sunuyoruz. Böylece doğal kaynak tüketimini azaltmanın yanında beyaz paletlerde ortaya çıkan toplama, inceleme ve onarım gibi gizli maliyetleri de ortadan kaldırılıyoruz” dedi.