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CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü

Eylül ayı itibarıyla Perakende Yönetim Müdürü olarak CHEP Türkiye ailesine katılan Kübra Çelikoğlu, perakende kanallarının operasyon akışı ve CHEP’in perakende teşhir çözümlerinin satış ve operasyon süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak

CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü

Eylül ayı itibarıyla Perakende Yönetim Müdürü olarak CHEP Türkiye ailesine katılan Kübra Çelikoğlu, perakende kanallarının operasyon akışı ve CHEP’in perakende teşhir çözümlerinin satış ve operasyon süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:05
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CHEP Türkiye’ye yeni Perakende Yönetim Müdürü

Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olan ve Avustralya’da kurulan CHEP, globalde 60 ülkede 590 milyondan fazla ekipman ve 850 servis merkezi ağı ile hizmet veriyor. FMCG şirketleri ile perakendecilerin yanı sıra otomotiv sektörünün de tedarik zincirindeki ihtiyaçlarına özel sürdürülebilir çözümler sunan CHEP Türkiye, hizmet verdiği alanları ve çalışan kadrosunu genişletmeye devam ediyor. 
Bu doğrultuda Eylül ayı itibarıyla perakende sektöründe çeşitli pozisyonlarda 20 yıllık deneyimi bulunan Kübra Çelikoğlu, CHEP Türkiye Perakende Yönetim Müdürü olarak CHEP ailesine katıldı. Kübra Çelikoğlu, önümüzdeki dönemde perakende kanallarının operasyon akışını, CHEP’in perakende teşhir çözümlerinin satış ve operasyon süreçlerinin yönetimini üstlenecek.   
Çelikoğlu, CHEP Türkiye’ye katılmadan önce Alshaya ve Nike Türkiye ile Nike İngiltere’de Satış, Pazarlama, Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, İthalat ve İhracat ile E-ticaret Satış Operasyonları’nda görev aldı. İletişim Bilimleri ve İdari Bilimler Fakültesi’nden çift ana dal mezunu olan Çelikoğlu, Anadolu Üniversitesi’nde Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Dış Ticaret ve Pazarlama Yönetimi ve Cambridge Üniversitesi’nde Marka Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.
 

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